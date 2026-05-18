El Colegio de Enfermería de Zaragoza defiende la campaña 'Pregunta a tu enfermera'

'¿Cómo sé si tengo una enfermedad de transmisión sexual?', '¿Cómo sé si tengo diabetes?' o '¿Me puedo vacunar estando embarazada?' son algunas de las preguntas que plantea la campaña como ejemplo de aquello que se puede consultar al personal de enfermería. Sin embargo, los facultativos consideran que estos mensajes "pueden generar confusión en la ciudadanía sobre las competencias de los profesionales sanitarios y vulnerar la seguridad del paciente", según expresan en un comunicado.

El presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, deja fuera de toda duda la cualificación del personal de enfermería, pero señala que "en la campaña hay una extralimitación del papel de la enfermería a ciertos aspectos que pueden dar lugar al equívoco. Enfermería tiene sus propios diagnósticos, que están orientados a la respuesta del organismo ante la enfermedad; no son diagnósticos en sentido estricto como son los diagnósticos médicos". En el mismo sentido se ha referido a los tratamientos, donde "tienen sus propias competencias", pero exclusivamente en el ámbito de la enfermería

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Salamero, ha puntualizado que las enfermeras "no vamos a suplir ni vamos a negar que un paciente vaya al médico; es más, somos las primeras que lo vamos a llamar". La responsable colegial también ha querido dejar claro que el objetivo de esta campaña es hacer pedagogía para combatir la desinformación que puede generar el mal uso de las tecnologías o ciertos mitos sobre salud. "Antes de consultar en Internet o quitarte unos puntos porque lo has visto en un tutorial o antes de que alguien te diga que es una fase y ya se le pasará si tu hijo no come, que es lo que representa el contenido de las viñetas mejor que le preguntes a tu enfermera".