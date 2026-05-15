SANIDAD

Teruel celebra el Día Internacional del Celíaco

La Asociación de Celíacos de Teruel reclama más visibilidad y comprensión social

Redacción

Teruel |

Teruel celebra el Día Internacional del Celíaco
Teruel celebra el Día Internacional del Celíaco | Onda Cero

La Asociación de Celíacos de Teruel ha reclamado más visibilidad y comprensión social con motivo del Día Internacional del Celíaco.

Inmaculada Sánchez, que forma parte de la asociación, ha explicado que la entidad cuenta con unos 200 socios en la provincia y ha recordado las dificultades diarias que afrontan las personas celíacas, especialmente para comer fuera de casa con seguridad. También ha destacado la importancia de la red Aragón Sin Gluten, a la que están adheridos cerca de 25 restaurantes en Teruel.

Además, la asociación ha acompañado a personas recién diagnosticadas mediante talleres y asesoramiento. Para conmemorar el día, que se celebra el 16 de mayo, se ha colgado un cartel en el balcón del Ayuntamiento de Teruel.

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