El nuevo consejero se compromete con el hospital de Barbastro

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El nuevo responsable de la sanidad aragonesa se ha reunido también con las plataformas ciudadanas que defiende la mejora del servicio en este hospital y se ha comprometido a poner en marcha medidas para cubrir esas plazas vacantes. Por ejemplo, Sanz señala que se han cubierto los puestos en los servicios de urgencias y se han incorporado 14 profesionales que optaron por los incentivos de las plazas de difícil cobertura y han convocado 32 nuevos puestos. Además, para cubrir el déficit en el servicio de Oncología, el consejero ha avanzado que van a convocar una plaza adicional y el apoyo de profesionales de otros sectores sanitarios.

Sanz ha asegurado "todos los días hay profesionales para cubrir la asistencia" por el trabajo de profesionales que se desplazan desde Huesca o Zaragoza. Eso permite que el paciente que por primera vez tiene que ir a Oncología es atendido en menos de una semana. En cuanto a las revisiones, ya están apoyando profesionales de otras especialidades, como Oncología Radioterápica, que acude semanalmente a Barbastro desde esta semana.

En su primera visita al hospital de Barbastro, Sanz ha anunciado que la cirugía robótica también será una realidad ese hospital. Además, el Departamento de Sanidad, están trabajando con una apuesta firme por ese centro con el objetivo de reforzar sus capacidades diagnósticas y asistenciales con la incorporación de equipamiento de alta tecnología.