La piscina climatizada de Teruel abrirá en verano

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha anunciado este lunes que la nueva piscina climatizada abrirá entre junio y julio y funcionará también en agosto.

Lo ha hecho público durante una rueda de prensa en la que ha indicado que el Ayuntamiento de Teruel estudia incluir también a los vecinos del número 19 de la calle San Francisco en las ayudas municipales tras el derrumbe del edificio del 21.

Buj también ha avanzado que el proyecto de 106 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en calle Italia ya ha sido presentado.