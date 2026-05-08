Lara Escudero, ejemplo del periodismo comprometido: “si no se cuenta, no existe”

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El 3 de mayo se conmemora el Día de la Libertad de Prensa y, con motivo de esta efeméride, la Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón celebra el Día de todos los periodistas aragoneses. Este año se ha querido poner la mirada en el periodismo como herramienta de justicia social frente a la precariedad, la desinformación y el acoso. El Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza ha recaído en la periodista zaragozana Lara Escudero.

Ella está actualmente en el Donbass, en Kramatorsk, a tan solo 15 kilómetros del frente y, desde ahí, ha asegurado que se trata de un “orgullo inmenso porque es un reconocimiento que llega desde mi tierra, la que podemos decir que fue mi primera trinchera y eso todavía pues lo hace más especial y es, sin duda, un impulso, una chispa para continuar, para seguir apostando por el periodismo”. Un periodismo comprometido porque “si no se cuenta, no existe” y son muchas las personas que siguen viviendo en guerra.

Lara Escudero es freelance y su labor la desarrolla en escenarios bélicos internacionales. Ucrania es uno de ellos, pero no el único, también ha estado en Jerusalén, cubriendo la guerra de Gaza y Cisjordania, aunque la situación fue distinta ya que “sufrimos una anomalía informativa. Los periodistas internacionales informábamos de la guerra en Gaza desde territorio israelí sin poder entrar en Gaza, porque Israel no lo permitía”. La productora para la que trabajaba cerró, pero Lara decidió seguir adelante, se hizo freelance y volvió a Ucrania. Sola, sin soporte de un cámara o de un fotógrafo, lo que lo hace más complicado y difícil.

Comunicar en conflictos bélicos es complicado, “la vida aquí es muy intensa, se vive el día a día, casi el minuto a minuto, porque nunca se sabe qué puede llegar a pasar. Puede pasar de todo y más en una guerra tan peligrosa y tecnológica como ésta. Es la guerra de los drones. Y es un camino complicado. Las jornadas son intensas, físicas y emocionalmente”. A lo que hay que añadir que han vivido uno de los inviernos más duros en los últimos 15 años, han estado sin luz, sin agua y sin calefacción durante meses. “Ha sido muy complicado trabajar sin tener conexión a internet o sin acceso, muchas veces a un simple enchufe. Y de eso dependía de que el reportaje, la crónica, la voz de ese ucraniano, su historia, llegase o no a poder emitirse”, cuenta Lara Escudero.

Son muchas las guerras que siguen activas, incluida la ucraniana, aunque cada vez aparezca menos en los informativos. “Las guerras también cansan, sufren desgaste informativo y aquí ya son cinco años de conflicto. Ha entrado en una fase de estancamiento, de desgaste moral, de recursos, una fase de idas y venidas, de juegos diplomáticos que parecen alejar por completo, por lo menos ahora, el proceso de paz. De hecho, la población sufre los ataques más masivos desde que Rusia inició su invasión, oleadas, enjambres de hasta mil drones al día, misiles, bombas de precisión, que siguen asesinando civiles. Según la cifra, más de 15.000”, cuenta la periodista aragonesa.

Pero ese desgaste que es también patente entre los informadores no mina las ganas y el entusiasmo de Lara Escudero que asegura que, aunque sea complicado, “hasta que se pueda, aquí seguiré”.

Reconocimientos a periodistas aragoneses

La Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón ha querido reconocer también el trabajo de otros periodistas aragoneses y ha otorgado diferentes premios:

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Premio a la Trayectoria Profesional : Marta Garú , periodista especializada en sucesos y tribunales en Heraldo de Aragón “ con una carrera marcada por el rigor informativo y su compromiso con la visibilización de la violencia de género ”.

: , periodista especializada en sucesos y tribunales en Heraldo de Aragón “ ”. Premio a la Proyección Profesional : Sergio Marín Lafuente , actualmente trabaja en 20Minutos.

: , actualmente trabaja en 20Minutos. Premio Información Local y Comarcal : Jorge Juan Zorraquín , corresponsal de Heraldo de Aragón en las comarcas de Calatayud, Daroca, Valdejalón y Campo de Cariñena, “ por su compromiso con el territorio y la información cercana ”.

: , corresponsal de Heraldo de Aragón en las comarcas de Calatayud, Daroca, Valdejalón y Campo de Cariñena, “ ”. Premio de Comunicación Corporativa : Manuel Lorenzo Pina , jefe de prensa de las Cortes de Aragón, “ por su contribución a la comunicación institucional y su labor al servicio de la información pública ”.

: , jefe de prensa de las Cortes de Aragón, “ ”. Accésit a la memoria y la investigación periodística: la periodista Beatriz Alquézar y a las documentalistas Mari Carmen Ayala y Mapi Rodríguez por su trabajo sobre Alicia Mullor.