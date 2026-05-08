POBLACIÓN

Teruel sumó más de un millar de habitantes en 2025

La provincia de Teruel ha ganado más de mil habitantes en el último año y alcanza ya los 137.314 residentes

Redacción

Teruel |

Teruel sumó más de un millar de habitantes en 2025
Teruel sumó más de un millar de habitantes en 2025 | Calanda

La provincia de Teruel ha ganado más de mil habitantes en el último año y alcanza ya los 137.314 residentes, según los últimos datos del INE.

El aumento se debe principalmente a la llegada de población extranjera y supone un cambio positivo para una provincia marcada durante años por la despoblación.

Este incremento consolida la tendencia positiva registrada durante los últimos meses en la provincia.

Calanda es uno de los municipios que forma parte de esta evolución demográfica al alza. Su alcalde Alberto Herrero señala que han recibido muchas solicitudes a raíz de su inclusión en el programa "Ven a vivir al pueblo".

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