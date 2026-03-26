Los gobiernos locales reclaman más financiación y menos burocracia frente a la despoblación

LEER MÁS Boltaña reivindica una España rural ‘viva’ frente a la España vaciada

Más financiación, mayor capacidad de decisión y políticas adaptadas a la realidad del territorio. Estas son las principales demandas del medio rural recogidas en la ‘Declaración de Boltaña’, aprobada en el marco del V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación. Un documento que pretende servir como hoja de ruta para los municipios rurales de España.

El manifiesto recoge el posicionamiento de los gobiernos locales, alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares, sobre la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030. Señalan que la despoblación es uno de los principales retos territoriales del país, ya que afecta a cerca del 50% de los municipios españoles. En este contexto, abogan por abordarla desde un enfoque integral y optimista, que combine desarrollo económico, cohesión territorial y garantía de servicios públicos.

Los firmantes de la Declaración reconocen los avances realizados en los últimos años para situar el reto demográfico en el centro de la agenda pública. Sin embargo, advierten de que persisten dificultades para trasladar estas políticas a la práctica, por lo que reclaman una mayor coordinación entre administraciones y subrayan la necesidad de dotar a los gobiernos locales de recursos, capacidad y participación real. En este sentido, consideran “fundamental” reforzar el protagonismo de los municipios en el diseño y ejecución de políticas que garanticen el desarrollo rural y la cohesión territorial.

En este contexto, el documento fija diez prioridades para avanzar en el desarrollo rural y hacer frente al reto demográfico. En primer lugar, los gobiernos locales apuestan por que las políticas para el medio rural se diseñen desde el propio territorio, incorporando la participación activa de las entidades locales en la Estrategia Nacional de Equidad Territorial y Reto Demográfico. El documento plantea también la necesidad de aprobar un marco normativo específico y estable para el medio rural, incluyendo un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población, que permita adaptar la legislación a su realidad.

En materia económica, la declaración reclama una financiación local suficiente, justa y garantizada, así como una fiscalidad propia y adaptada que favorezca la actividad económica, la inversión y la generación de oportunidades en el territorio. Otro de los ejes fundamentales es la simplificación administrativa, con el objetivo de facilitar la gestión municipal y el acceso a programas públicos. Asimismo, se subraya el papel de las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares como instituciones clave para la cohesión territorial y el apoyo a los municipios con menor capacidad administrativa.

La declaración incorpora también el denominado principio de ruralidad, planteando que las políticas públicas incorporen de forma transversal la realidad del medio rural en su diseño y aplicación. En el ámbito europeo, los gobiernos locales apuestan por políticas que favorezcan el relevo generacional y garanticen la sostenibilidad del medio rural, con especial atención a una Política Agraria Común fuerte, centrada en agricultores y ganaderos profesionales.

El acceso a la vivienda se sitúa igualmente como una prioridad, apostando por facilitar el acceso, la rehabilitación y la puesta en uso del parque existente mediante una mayor coordinación entre administraciones. Por último, el documento defiende la necesidad de reforzar un relato positivo del medio rural, que ponga en valor sus oportunidades y su papel como activo estratégico para el conjunto del país.

La Declaración de Boltaña concluye con un llamamiento a garantizar la igualdad a través del equilibrio territorial y a situar el medio rural en el centro de las políticas públicas. “Gobernar el territorio es también garantizar la igualdad. Defender el medio rural es defender el equilibrio y la cohesión de España”, recoge el documento, que subraya que “ningún pueblo debe quedar fuera del futuro común”