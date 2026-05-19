Los vecinos de San Francisco 19 recibirán ayudas del Ayuntamiento de Teruel

Los vecinos de San Francisco 19 podrán recibir las ayudas del Ayuntamiento destinadas a propietarios de vivienda habitual que perdieron sus casas tras el siniestro.

Así lo ha comunicado el consistorio a los vecinos tras la reunión mantenida este martes. Los afectados aseguran que esta ayuda supone un “respiro” dentro del largo proceso que todavía afrontan.

El Ayuntamiento llevará la ampliación presupuestaria al pleno del 1 de junio y, tras el periodo de exposición pública, prevé abonar los primeros 30.000 euros entre julio y agosto. Los otros 30.000 euros llegarán con cargo al presupuesto municipal de 2027. La presidenta de la comunidad de propietarios, Patricia Aldazabal, ha vuelto a reiterar que acceder a estas ayudas no tiene relación con la demanda a los vecinos del número 21.