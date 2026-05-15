Azcón: "Aragón dará seguridad jurídica a los profesores en las salidas extraescolares"

Aragón quiere ser la primera Comunidad Autónoma en contar con una nueva norma que dé seguridad jurídica para los profesores en las salidas extraescolares y en los viajes de estudios, unas actividades que los docentes realizan de manera voluntaria, pero que carecen de cobertura legal. Es uno de los anuncios que ha realizado el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, en una entrevista en Onda Cero Aragón.

Esta reivindicación de los profesores surge, tras la apertura de juicio oral contra dos docentes del instituto Ítaca, acusados de un delito de homicidio por imprudencia, por la muerte de un estudiante de 17 años durante un viaje a Bélgica. Azcón señala que el Departamento de Educación ya se ha reunido con los sindicatos de la enseñanza y que pronto elaborarán esa legislación. Azcón también ha defendido la decisión de concertar plazas con centros privados en Bachillerato.

En Sanidad, el presidente asegura que la prioridad es reducir las listas de espera, aunque las sucesivas huelgas de los profesionales contra el Estatuto Marco del Ministerio y contra el Gobierno aragonés han tirado por la borda la gestión que había permitido reducir en un 27% esos tiempos de demora. Azcón está convencido de que muy pronto llegarán a un acuerdo con los sindicatos médicos aquí en Aragón, pero los paros seguirán hasta que no lleguen a un pacto con el Ministerio.

Presupuestos

En la entrevista en Onda Cero, Azcón ha explicado que están ya pactando con VOX las modificaciones presupuestarias previstas en los actuales presupuestos prorrogados y van a empezar ya a negociar las cuentas de 2027, que incluirán ya rebajas en el IRPF. Al final de la legislatura esa reducción será del 1% y beneficiará especialmente a las rentas inferiores a los 50.000 euros.

Azcón ha reiterado que cumplirán con la ley en temas como la acogida de menores migrantes no acompañados y lamenta las políticas que ha aplicado el Gobierno de España en esta materia. Unas críticas que ha extendido al actual proceso extraordinario de regulación de inmigrantes. El presidente también ha defendido ese principio de prioridad nacional a la hora de acceder a ayudas y servicios sociales, pero basado en el arraigo y no en la nacionalidad porque los recursos autonómicos son finitos.

Azcón ha subrayado que esta legislatura será la de la consolidación de las multimillonarias inversiones que han anunciado en distintos sectores económicos. Entre ellos, los centros de datos, la gigafactoría de baterías o la fabricación de modelos de Leapmotor en la planta de Stellantos en Figueruelas. El responsable de la Comunidad Autónoma asegura que ese crecimiento económico es el que permitirá bajar los impuestos y fortalecer los servicios sociales.

Inversiones que llegan a Aragón porque somos una potencia en energía renovable. El desarrollo ambiental de estos proyectos depende ahora de VOX que va a elaborar un mapa del paisaje que determinará donde se ubicarán los aerogeneradores y paneles solares. Azcón ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector.

Azcón también se ha mostrado preocupado por la marcha de los equipos aragoneses, ya que el Real Zaragoza, la Sociedad Deportiva Huesca y el Casademont de baloncesto masculino tienen problemas para mantener su categoría.