Azcón defiende la concertación del Bachillerato en un pleno con polémica

Azcón ha defendido que durante la pasada legislatura aumentaron en 135 millones de euros el dinero que recibe la escuela pública, han aumentado el número de profesores, el sueldo de los docentes y han reducido su horario lectivo. Ha asegurado que la concertación del Bachillerato es una medida justa que fomenta la libertad de las familias. Además, se siente legitimado por los aragoneses, ya que PP y VOX lo incluían en su programa electoral. Azcón ha recordado a los diputados socialistas que esta medida la han aprobado en otras Comunidades Autónomas como Navarra.

Los grupos de la oposición le han pedido al presidente Azcón que gobierne para todos los aragoneses y no solo para los que le han votado. Además, denuncia que el dinero para la concertación del Bachillerato se detraerá de la enseñanza pública. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, señala que no hay razones de necesidad educativa para aprobar esa concertación de plazas y ha denunciado la supresión de aulas públicas y el recorte del 40% en la inversión en infraestructuras educativas. El portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, ha acusado a Azcón de vender Aragón por apostar por la concertación, en lugar, de invertir en la climatización de los centros públicos o equipar las cocinas de los comedores escolares. Para Izquierda Unida el Gobierno aragonés sólo buscar blindar a la educación privada en una etapa de descenso demográfico. Aragón- Teruel Existe recuerda que en el medio rural apenas hay colegios privados y teme un recorte en la enseñanza pública.

Un debate tenso, ya que un grupo de personas, durante la intervención del presidente, han lanzado octavillas de color verde en las que se podía leer “Dinero público para la escuela pública”. Un incidente que ha obligado a suspender el pleno. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha lamentado esos hechos. Ha defendido el respeto a todas las ideas, aunque sean distintas.