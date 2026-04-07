Aragón concertará 1º de Bachillerato, a partir de septiembre

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Las familias pagarán entre 18 y 36 euros mensuales como máximo, frente al coste actual de los estudios privados que ronda los 400 euros de media al mes. Esta medida se ampliará a segundo de Bachillerato en el curso 2027/ 2028. Los centros educativos tendrán un plazo de diez días para solicitar esa concertación de plazas. Podrán acceder aquellos que tengan ya el resto de enseñanzas obligatorias en régimen de concierto y no podrán crear nuevas unidades.

Además, el Departamento de Educación fijará un proceso de admisión de alumnos de Bachillerato del 2 al 7 de julio. La consejera en funciones, Tomasa Hernández, defiende esta medida porque amplía la libertad de elecciones de las familias. La consejera destaca que la concertación del Bachillerato avanza en un modelo educativo plural y en la igualdad de oportunidades. Además, ha señalado que cumplen así con una promesa electoral.

Los colectivos en defensa de la escuela pública han mostrado su sorpresa porque la decisión de concertar Bachillerato la ha tomado un gobierno en funciones y con un presupuesto prorrogado. La secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres, Nieves Burón, señala que esta medida es un despilfarro económico y teme que perjudique a los institutos públicos.