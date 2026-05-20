Desafío Teruel busca atraer estudiantes al medio rural

La Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial impulsarán prácticas remuneradas para trabajar durante los meses de verano y otoño en diferentes empresas y entidades de la provincia de Teruel.

Se trata del programa Desafío – Arraigo Teruel. Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración dotado con 30.000 euros para fomentar la educación y la formación en el medio rural e incentivar la llegada de capital humano a los espacios más despoblados

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El programa cumple seis ediciones y según la experiencia de años anteriores, el 100% de los estudiantes y empresas participantes repetiría esta formación.