Desafío Teruel busca atraer estudiantes al medio rural

La Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial impulsarán prácticas remuneradas para trabajar durante los meses de verano y otoño en diferentes empresas y entidades de la provincia de Teruel.
Se trata del programa Desafío – Arraigo Teruel. Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración dotado con 30.000 euros para fomentar la educación y la formación en el medio rural e incentivar la llegada de capital humano a los espacios más despoblados
El programa cumple seis ediciones y según la experiencia de años anteriores, el 100% de los estudiantes y empresas participantes repetiría esta formación.