Educación

La Unizar inicia curso con más plazas STEAM y el reto de captar más estudiantes internacionales

Unos 27.000 estudiantes van a continuar o a empezar su formación en las facultades en un curso en el que la institución y el Gobierno de Aragón seguirán planificando el nuevo acuerdo marco de financiación o la implantación de Medicina en Teruel.

Chema Catalán

Zaragoza |

Estudiantes en la Facultad de Economía y Empresa en el primer día de vuelta a las aulas
Estudiantes en la Facultad de Economía y Empresa en el primer día de vuelta a las aulas | Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza ha iniciado el nuevo curso con el 90% de las plazas cubiertas en los 72 grados que se imparten en las distintas facultades. 27.000 estudiantes han empezado las clases, 6.000 de ellos de nuevo ingreso.

Una vuelta al trabajo marcada por la creación de 107 nuevas plazas en grados STEAM o la actualización de los planes de estudio de Geografía, Territorio y Medio Ambiente, y de Gestión de Información y Contenidos Digitales.

La rectora de la Universidad, Rosa Bolea, quien ha dado la bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Economía en Zaragoza, se ha marcado como retos seguir atrayendo más estudiantes internacionales, y seguir ampliando y adaptando la oferta académica a las necesidades del mercado laboral y del mundo digital.

Cabe destacar que, este año, estudiarán en la Universidad pública aragonesa unos 600 alumnos Eramus y unos 100 de otros programas de movilidad internacional. Mientras tanto, unos 1.340 alumnos aragoneses se irán a estudiar a otros países como Italia, que sigue siendo el más escogido.

Acuerdo de financiación

En ese acto de arranque de curso, la consejera de Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez, ha explicado que siguen trabajando en la memoria para la puesta en marcha del grado de Medicina en Teruel a partir del curso 2026-2027.

Paralelamente, un objetivo prioritario es cerrar el nuevo acuerdo de financiación de la Universidad de Zaragoza, en el que se va a seguir trabajando los próximos meses a través de distintos grupos de trabajo.

Por otro lado, el ejecutivo autonómico sigue esperando a que el Gobierno de España conteste a las alegaciones planteadas al borrador de decreto con el que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere poner coto a la instalación de universidades privadas. Una normativa que puede condicionar algunas inversiones planteadas en Aragón.

