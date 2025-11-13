Las Escuelas Católicas valoran positivamente la concertación del Bachillerato en Aragón

El secretario autonómico de Escuelas Católicas de Aragón, José Ignacio Casajús, ha destacado algunos datos sobre su labor: "somos 90 centros con más de 52.000 alumnos y 4.500 docentes, con una presencia que supone el 33% de la comunidad educativa en Aragón y que asciende hasta el 45% en el área metropolitana de Zaragoza".

Las Escuelas Católicas se van adaptando a la realidad de la sociedad, según su secretario autonómico: "hay que entender que Iglesia y colegio católico es todo uno porque a todos nos mueve lo mismo (...) muchas familias creen en la manera en que ponemos al alumno en el centro de nuestra labor, acompañando a los alumnos desde el Evangelio y dando una cercanía que hace que seamos importantes para ellos".

En pleno debate sobre la concertación de la etapa de 0 a 3 años y del Bachillerato que propone el Gobierno de Aragón, Casajús hace una valoración muy positiva por lo que supone para el concepto de la libertad de elección de centro por parte de las familias: "que las familias tengan esa libertad que reconoce la constitución, sea de la red pública o de la concertada, y que lo puedan hacer sin las trabas que les podría suponer la economía, es algo nuclear para nosotros".