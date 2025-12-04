Los escolares aragoneses podrán esquiar en estaciones del grupo Aramón a precios muy reducidos

El Gobierno de Aragón y Aramón han firmado un convenio para incentivar el esquí entre los 150.000 alumnos aragoneses de enseñanzas no universitarias. Podrán disfrutar de condiciones especiales en la compra de forfaits en las estaciones gestionadas por el holding, Formigal-Panticosa y Cerler en Huesca, y Javalambre y Valdelinares en Teruel.

La campaña permite adquirir paquetes de 5, 10 y 15 días de esquí a precios muy reducidos que podrán utilizarse en cualquier momento a lo largo de la temporada. Se han establecido dos categorías, la denominada chiquitín (para nacidos en 2020 o posteriormente) cuyos bonos tienen un precio de 39, 79 y 99 euros, respectivamente, y la categoría júnior (para nacidos entre 2008 y 2019) a 119, 199 y 249 euros. El acuerdo, de 3 años de duración, complementa a las tradicionales Semanas Blancas y servirá para aumentar la afición al esquí entre los estudiantes.

Para acceder a estas ventajas los estudiantes deberán entrar en la web https://www.clubaramon.com/promociones/escolares.aspx, donde se solicitará el código personalizado del centro educativo y el identificador del alumno (GIR o el número propio del centro).

El consejero Roberto Bermúdez de Castro ha mostrado su deseo para que Candanchú y Astún- se sumen a esta iniciativa de facilitar el acceso a los deportes de invierno a los escolares aragoneses. El convenio incluye, además, el desarrollo de iniciativas educativas y divulgativas relacionadas con la seguridad en montaña, los hábitos de vida saludable y el respeto al medio natural, en el marco del programa Montaña Segura.