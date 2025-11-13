La UZ incrementa su presupuesto con 390,5 millones para 2026

El presupuesto de la Universidad de Zaragoza para 2026 asciende a 390,5 millones de euros, un 5,7% más que el ejercicio anterior. Un incremento que viene de la mano del Gobierno de Aragón, que aporta el 70% -273 millones- y ha destinado 9 millones más en transferencia básica, lo que permitirá cubrir la totalidad de los gastos. Los ingresos propios ascienden a 83 millones y los provenientes del Gobierno de España, a 10,6 millones.

Las mayores partidas se destinarán a la estabilidad y rejuvenecimiento de la plantilla, con 258 millones, a reforzar el programa propio de investigación y a realizar actuaciones inmediatas en edificios y espacios. También se mejorará en sostenibilidad, se impulsará en digitalización y se favorecerán las actividades estudiantiles y deportivas.

En infraestructuras, con 23 millones de euros, destaca el acondicionamiento del Hospital Obispo Polanco para albergar el Grado de Medicina en Teruel el próximo curso y el nuevo edifico en Huesca para impartir los cuatro cursos. Eso sí, queda fuera la reforma del edificio de Zaragoza, que no se planteará como mínimo hasta 2027 con el nuevo modelo de financiación y se está planteando un contrato programa específico tal y como se hizo con la Facultad de Filosofía y Letras.

La vicerrectora de Economía, Paloma Apellániz, detalla que “ya están trabajando” en ese nuevo modelo de financiación que finaliza el próximo año, “haciendo números y afinando lo que se necesita”. Sobre los presupuestos de 2026, indica que son “responsables y realistas” y que priorizan “la docencia y la investigación” además de la “actualización de infraestructuras”.