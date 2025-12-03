Aragón facilita la caza de jabalíes para controlar la peste porcina

LEER MÁS Aragón refuerza los equipos veterinarios ante la peste porcina

Aunque no hay casos en Aragón, el ejecutivo autonómico ha aprobado un real decreto de medidas urgentes para reducir la población de jabalíes, especialmente en las comarcas limítrofes con Cataluña. Y es que son el principal vector para la expansión de la peste porcina. En nuestro territorio hay más de 96.000 ejemplares. Una normativa preventiva para reducir riesgos, y recomendada por los expertos, que establece medidas de vigilancia y control sanitario, así como subvenciones. El consejero de Agricultura, Javier Rincón, señala que van a incentivar la caza de jabalíes.

Desde el Gobierno autonómico reclaman medidas económicas de apoyo al sector. Y es que el precio de la carne de cerdo está sufriendo caídas históricas. En la Lonja del Ebro bajó ayer 12 céntimos por kilo y en la Lonja de Lérida, referencia en el sector, 10 céntimos. Otros países como China o Gran Bretaña autorizan la importancia de carne de porcino de España, salvo de Cataluña, ya que tienen un acuerdo de regionalización de zonas afectadas.

El brote ha generado inquietud entre los consumidores, aunque desde las carnicerías insisten en lanzar un mensaje de tranquilidad, ya que la peste porcina no se contagia a los humanos. Una idea que está calando entre los clientes. De momento, los expertos consideran que las medidas para evitar la expansión de la peste porcina son eficaces. Ningún cerdo criado en granjas se ha visto afectado por esta patología cuyo índice de mortalidad roza el 100%. El catedrático de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, valora positivamente la aplicación de restricciones en los movimientos y las medidas de bioseguridad para evitar que el virus llegue a las granjas.