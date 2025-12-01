Aragón refuerza los equipos veterinarios ante la peste porcina

El sector primario sigue pendiente de la peste porcina africana (PPA) después de detectar casos en jabalíes salvajes en el parque natural de Collserola (Barcelona). Esta mañana el Departamento de Agricultura del Gobierno aragonés se ha reunido con las organizaciones agrarias para acordar medidas preventivas, ya que por el momento no se ha detectado ningún caso en Aragón, ni salvaje ni en explotaciones.

Entre estas medidas, se intensificará la caza en asociación con la Federación aragonesa y se reforzarán los equipos veterinarios de Sarga que realizan inspecciones biosanitarias en las granjas. En este sentido, se contratarán un mínimo de 12 profesionales que se sumarán a los cuatro que ya están desempeñando esa labor.

Las principales afecciones de esta enfermedad serán económicas, al perjudicar las exportaciones. Por ejemplo, a Japón, el tercer país con más volumen. El país asiático no acepta las medidas de regionalización que se despliegan cuando se detecta un caso, con un radio de 20 kilómetros de aislamiento. Una medida que sí contemplan otros países como China o Filipinas.

El consejero, Javier Rincón, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población ya que “no hay peligro para los seres humanos” por lo que el consumo de carne de cerdo “puede continuar con normalidad”. Por el momento ha descartado habilitar ayudas al no haber afecciones concretas y ha pedido un Plan Estatal asegurando que las competencias de las autonomías son “limitadas”.

Rincón asegura que el Ministerio de Agricultura “no ha convocado” a las comunidades autónomas hasta ahora para abordar esta enfermedad, algo que considera “clave”, sobre todo para las principales productoras de porcino como es el caso de Aragón.