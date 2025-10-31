Aragón inicia el lunes la vacunación preventiva frente a la dermatosis nodular

LEER MÁS Inquietud por un caso de dermatosis nodular en Cataluña

El departamento de Agricultura iniciará este lunes la vacunación preventiva del ganado aragonés frente a la dermatosis nodular, tras la detección de casos en Cataluña. El objetivo es crear una barrera de contención para proteger a las explotaciones aragonesas.

El Ministerio va a proporcionar 80.000 vacunas y las 30.000 primeras ya están en Aragón. Empezarán a inocularse el próximo lunes en el ámbito de las oficinas comarcales agroambientales de Tamarite de Litera, Graus y Castejón de Sos, zonas en las que hay unas 13.000 vacas de leche.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha explicado que es importante empezar por ese tipo de animales porque son los que pueden presentar mayor afección en caso de que la enfermedad llegase a Aragón.

Las medidas de protección contra la dermatosis conllevan también la suspensión temporal de ferias o mercados ganaderos, controles veterinarios o desinsectación obligatoria de animales y vehículos procedentes de zonas de riesgo, o controles veterinarios obligatorios de 21 días para los bovinos llegados desde zonas de riesgo.