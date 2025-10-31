Ganadería

Aragón inicia el lunes la vacunación preventiva frente a la dermatosis nodular

El ejecutivo autonómico dispondrá de 80.000 dosis para crear en las zonas limítrofes con Cataluña una barrera de protección para evitar que la enfermedad se propague hasta Aragón.

Chema Catalán

Zaragoza |

Vacas al aire libre
Vacas al aire libre | Freepik

El departamento de Agricultura iniciará este lunes la vacunación preventiva del ganado aragonés frente a la dermatosis nodular, tras la detección de casos en Cataluña. El objetivo es crear una barrera de contención para proteger a las explotaciones aragonesas.

El Ministerio va a proporcionar 80.000 vacunas y las 30.000 primeras ya están en Aragón. Empezarán a inocularse el próximo lunes en el ámbito de las oficinas comarcales agroambientales de Tamarite de Litera, Graus y Castejón de Sos, zonas en las que hay unas 13.000 vacas de leche.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha explicado que es importante empezar por ese tipo de animales porque son los que pueden presentar mayor afección en caso de que la enfermedad llegase a Aragón.

Las medidas de protección contra la dermatosis conllevan también la suspensión temporal de ferias o mercados ganaderos, controles veterinarios o desinsectación obligatoria de animales y vehículos procedentes de zonas de riesgo, o controles veterinarios obligatorios de 21 días para los bovinos llegados desde zonas de riesgo.

