El ejecutivo aragonés prepara un plan de contingencia para la huelga sanitaria

El departamento de Sanidad prepara un plan de contingencia con servicios mínimos en atención hospitalaria, pero también en Primaria, para capear la huelga convocada del 9 al 12 de diciembre por los sindicatos médicos. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, prevé retrasos y afecciones a la actividad quirúrgica y también asistencial, en plena explosión de casos de gripe. El objetivo es conciliar la atención y el derecho a la huelga de los profesionales.

Los sindicatos médicos protestarán contra el borrador del Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad, pero también se movilizarán contra el Gobierno de Aragón. En las últimas semanas, han denunciado incumplimientos de algunos de los puntos acordados en pactos anteriores de fin de huelga con el ejecutivo. El consejero lo considera un movimiento “oportunista”, porque se han aprobado en la región más de 100 medidas en mesa sectorial y el trato es cordial con los sindicatos. Aun así, no se cierra a llegar a nuevos acuerdos.

DUAP

El consejero Bancalero ha valorado positivamente el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias, que se ha pasado a centralizar en Zaragoza en los centros de especialidades a partir de las 15 horas. En las dos primeras jornadas acudieron casi 1.000 personas, la mayoría por gripe. El lunes, fueron atendidos más de 530 pacientes, frente a los apenas 200 que acudieron a los antiguos PAC siete días antes.

Para Bancalero, “el dato mata al relato” y desmiente a los colectivos más críticos con los cambios, aunque a la vez reconoce que sólo han pasado dos días y habrá que esperar para ver los resultados de estos cambios que buscan mejoras organizativas y asistenciales, al disponer los profesionales de más medios para pruebas en los centros de especialidades.

Gripe y protocolos

Paralelamente, el volumen de urgencias hospitalarias se ha mantenido sin apenas cambios. En este momento del año se mantiene en cifras importantes por el impacto de la gripe, con la incidencia disparada en las provincias de Zaragoza y Huesca, que están en nivel 2 de riesgo. En ellas es obligatorio que los profesionales sanitarios lleven mascarillas y altamente recomendable para los usuarios.

En Aragón no existe nivel 3. En caso de subir la incidencia, los propios hospitales aplicarían sus propios planes de contingencia. Precisamente, el Ministerio y las comunidades van a tratar de consensuar un modelo homogéneo con distintas medidas o restricciones que se activarían en función de la situación epidémica.

Bancalero prevé que la semana que viene se empiece a estabilizar la tasa de gripe, que suele alcanzar el pico epidémico tras la Navidad y recuerda que, para minimizar riesgos, la vacunación es un instrumento eficaz. Dada la situación, Sanidad ha abierto ya la vacunación para menores de 18 años y la semana que viene se podría extender ya a toda la población en general.

Unidad renal

Bancalero ha hecho esas declaraciones en el Hospital Miguel Servet, donde se ha estrenado la nueva unidad de trasplante renal. Tras seis meses de obras de reforma y 1,5 millones de inversión, se han mejorado las condiciones de seguridad y confort para los pacientes y se han ampliado de dos a cuatro los boxes disponibles. Habitualmente se hacen en el Servet unos 80 al año, pero este año ya son 107, de forma que se supera la cifra récord de 104 trasplantes de 2016. Actualmente, la lista de espera se sitúa en torno al año y medio, y hay unos 100 pacientes en esa situación. El jefe de la Unidad, Eduardo Parra, ha valorado que, ahora, se podrán hacer más trasplantes de riñón.