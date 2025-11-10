Proyecto Hombre celebra con una gala sus 40 años de labor en Zaragoza

Es probable, reconoce el director del Centro de Solidaridad-Proyecto Hombre, Jesús Sánchez, que más de uno de los asistentes esta tarde a la gala que se celebra en el Teatro Principal sean personas que hace años llegaron a Proyecto Hombre sin expectativas de vida y el futuro truncado por sus adicciones y que hoy disfrutarán de esta gala, rehabilitados y con una vida normal.

Centro de Solidaridad-Proyecto Hombre nació en un contexto en el que la droga, particularmente la heroína, estaba causando estragos en la juventud española. Una visita del entonces arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, en 1984 Italia le permitió conocer el 'Progetto Uomo', que ayudaba a los jóvenes italianos enganchados a las drogas. Un año después, con este modelo de rehabilitación como referente, nacía Proyecto Hombre, el programa de atención a las drogodependencias que actualmente presta ayuda a más de 1200 personas en Aragón.

En el marco de esta celebración, el miércoles también tendrá lugar una jornada para que expertos en el tratamiento de las adicciones reflexionen sobre su abordaje actual o cuál fue la respuesta, en los años 80, al drama social que provocó la heroína, destrozando las vidas de miles de jóvenes. Esta jornada se llevará a cabo en el salón de actos del Centro Joaquín Roncal.