Ian Asensio, del IES Juan de Lanuza de Borja, finalista en un concurso de cocina italiano

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Ian Asensio tiene 16 años y estudia el grado medio de Cocina y Gastronomía en el IES Juan de Lanuza de Borja. Su pasión por la cocina le ha llevado a ser finalista del concurso CombiGuru Challenge que se está celebrando en la localidad italiana de Venecia, convocado por Unox. Una experiencia que el joven chef ha calificado de “genial, una oportunidad que no sé si volveré a tener. Se trata de un concurso de mucho nivel”.

En esta competición han participado alumnos de diferentes escuelas de hotelería de diferentes países que han tenido la oportunidad de mostrar sus habilidades en los fogones. Había que elegir entre lubina, pollo o huevos e Ian optó por el pollo: “hicimos un pollo en tres texturas. Sacamos la pechuga y la hicimos al horno a baja temperatura, luego confitamos el muslo en mantequilla non-set, que es una mantequilla tostada, y una salsa de berenjena. Después hicimos un scotch de chocolate y fresas”, explica Asensio.

Con este plato, Ian Palacio, acompañado por su profesor Manuel Barranco, obtuvo una puntuación de 81,5, fue el sexto puesto, pero muy cerca del podio teniendo en cuenta que estaba en los 83 puntos (excepto el primero que obtuvo 92 puntos).

Ian Asensio comenzó en septiembre a cursar el grado medio en el IES Juan de Lanuza de Borja y no sólo se meten en fogones con clases de cocina, sino que la formación va más allá, incluyendo el servicio de sala y realizando servicios al exterior para que todo el que desee vaya a comer al centro y degustar lo preparado por los alumnos. El trabajo en equipo con los compañeros es uno de los aspectos que más valora Ian que, cuando termine el grado medio en Borja, tiene pensado hacer el grado superior en Zaragoza para prepararse y poder dar clases de cocina o abrir su propio restaurante en Tarazona, su localidad de origen.