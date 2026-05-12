Sonna Huesca llevará este verano la música de raíz a 27 espacios singulares de la provincia

La séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca llevará 27 espectáculos a distintos paisajes y entornos singulares de la provincia. La caravana del Sonna recorrerá las diez comarcas altoaragonesas con un certamen itinerante que convierte cada concierto en una aventura para los sentidos.

La programación recala en 8 nuevos espacios que se incorporan a un total de 26 escenarios que permitirán descubrir la de paisajes y la gran riqueza patrimonial que alberga el Alto Aragón. Así, el festival descubrirá este año escenarios como el Parque de Los Olmos de Binéfar, el anfiteatro de la estación internacional de Canfranc, la Iglesia de San Martín de Ordovés, en Sabiñánigo, la iglesia de la Ascensión del Señor de Aquilué (Caldearenas), la ermita del Viñedo de Loporzano, la Bodega Edra de Ayerbe, el Jardín de Esculturas Domingo Subías de Laspaúles o la ermita de Nuestra Señora de Treviño, en Adahuesca; todos ellos debutantes en el festival.

Se trata de un certamen itinerante que, tal y como indicaba el diputado de Cultura de la Diputación, Carlos Sampériz, “surgió en tiempos difíciles, gracias a los técnicos de cultura de la DPH, que diseñaron un programa muy especial del que vamos a celebrar ya la séptima edición”.

La directora del certamen Begoña Puértolas ha destacado que el Sonna contará con artistas de muy diversas procedencias con un denominador común: la música de raíz. “En un contexto donde muchos eventos culturales tienden a parecerse”, explicó la directora del certamen, Begoña Puértolas, “apostar por músicas populares y de raíz construye una identidad propia y diferenciada, ligada al territorio. El SoNna”, añadió Puértolas, “quiere reivindicar que la innovación y la creación también nacen desde el mundo rural, y no únicamente desde las grandes ciudades”.

Entre los nombres más reconocibles estarán también Raúl Refree y El Niño de Elche (Madrid), “una referencia en el flamenco contemporáneo”, el ensemble hispano francés Cantaderas, Tori Sparks (EE.UU.) o el dúo Joaquín Pardinilla y Ernesto Cossío (Aragón); además de Luz Casal y Pablo López, protagonistas en el cierre de la séptima edición, el fin de semana del 11 y 12 de septiembre en La Cartuja de las Fuentes de Sariñena.

La técnico de la DPH destacaba también “la vinculación del programa de este año entre la música de jazz y las bodegas presentes en el certamen. En la Bodega Edra de Ayerbe tocarán los madrileños de Gilipojazz, en la bodega Laus tocará el senegalés Momi Maiga y en la Finca Valonga, los castellano leoneses de El Nido. “El SoNna programa artistas emergentes y propuestas consolidadas”, explicó Begoña Puértolas. En la primera categoría, ha incluido La Bulale & Lana Nova, Terrae, o Nico Miseria, entre otros; y en la segunda nombres como los Hermanos Cubero, Joan Miquel Oliver o Matthieu Saglio.

De este modo, la Diputación Provincial de Huesca continúa con su apuesta por el Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca, que con sus escenarios de pequeño formato en enclaves naturales -la gran mayoría- y en espacios urbanos singulares, se ha convertido en una apuesta de futuro que en esta edición celebrará su concierto número 200.