"Huesca se sitúa en el epicentro de la renovación tecnológica que vive Aragón"

Huesca se sitúa en el epicentro de la renovación tecnológica que está llevando a cabo el gobierno de Jorge Azcón. Así lo ha señalado, el presidente de los populares en Huesca, Gerardo Oliván quien ha destacado este lunes en Walqa la capacidad del actual gobierno aragonés para la captación de inversiones en materia tecnológica que suman 90.000 millones de euros, diez veces el presupuesto de Aragón. Un tercio de esa inversión la desarrollará Amazon Web Service, con la construcción de 11 centros de datos, de los que dos se instalarán en Huesca, sumándose a un tercer centro de datos ya operativo en Plataforma Logística de Huesca (Plhus).

Oliván ha puesto en valor la inversión en Huesca de Amazon Web Services y el impulso a Walqa que ha realizado el gobierno de Jorge Azcón. Las obras del centro de datos de AWS en el Parque Tecnológico Walqa continúan avanzando. En estos momentos hay 300 personas trabajando en la construcción de este "macro data center". Trabajadores que se suman a los 902 que tiene ya el Parque Tecnológico, que actualmente acoge a 89 empresas.

Tanto Oliván como la alcaldesa de Huesca Lorena Orduna se han referido al PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) que ha aprobado el Gobierno de Aragón para facilitar la construcción de los edificios. Se procederá a la urbanización interior de la parcela y a la construcción de los distintos edificios y de las subestaciones eléctricas asociada. Orduna también recordaba que Amazon financia la renovación de la tubería de San Julián de Banzo, que solamente suministrará agua a Huesca. Además, ha destacado que en dos años y medio se han triplicado las empresas y los trabajadores de Walqa, cifras a las que hay que sumar los trabajadores de los data center.