La escuela pública recurrirá la concertación de Bachillerato y pedirá su paralización

Los colectivos en defensa de la escuela pública recurrirán ante la justicia el decreto del Gobierno aragonés que permite la concertación de plazas de primero de Bachillerato, a partir de septiembre. Además, solicitan medidas cautelares para paralizar su puesta en marcha en el próximo curso.

Entidades como FAPAR, sindicatos, partidos políticos de izquierda o directores de colegios e institutos y de estudiantes respaldan el rechazo a esa medida. Además, no descartan convocar un calendario de movilizaciones. De hecho, será uno de los puntos clave en la fiesta de la escuela pública que se celebrará el viernes en Huesca y el domingo en Zaragoza.

Desde estos colectivos aseguran que un gobierno en funciones no debe tomar este tipo de decisiones. En ese sentido, la vicepresidenta del ejecutivo regional, Mar Vaquero, ha apuntado que, de momento, sólo han realizado el anuncio de la concertación del Bachillerato y que será el próximo ejecutivo, que se conformará antes del 3 de mayo, quien llevará a cabo todos los trámites y la modificación presupuestaria.

La federación cristiana de asociaciones de madres y padres, FECAPARAGÓN, aplaude la concertación de Bachillerato porque consideran que favorece la igualdad y que los alumnos se queden en el mismo centro, con los mismos profesores y compañeros. No entienden las críticas de las organizaciones de la escuela pública.

Su presidente, Miguel Ángel Sarralde, ve tintes ideológicos en las críticas a una concertación que viene a mejorar la calidad educativa y que en ningún caso supone una privatización. Recuerda que la concertada forma parte de la red sostenida con fondos públicos y, además, en algunos centros “atendemos a un 40% de familias vulnerables”. Todas ellas aportan en impuestos y deben beneficiarse también. En total, 23 centros se van a beneficiar de la concertación de plazas en el primer curso de Bachillerato.

La portavoz del PSOE en las Cortes, Pilar Alegría, ya ha avanzado que han solicitado la comparecencia del presidente en funciones, Jorge Azcón, para que dé explicaciones acerca de este asunto cuando arranque la nueva legislatura.