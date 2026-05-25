Fallece una joven de 19 años en un accidente en Tamarite de Litera

Una joven de 19 años y vecina de la comarca de La Litera ha fallecido este lunes en un grave accidente de tráfico registrado en la carretera autonómica A-1240, a la altura del término municipal de Tamarite de Litera. Según informa la Guardia Civil, el siniestro se ha producido sobre las 10:20 horas en el punto kilométrico 0,500 de la vía, en el tramo que conecta la A-22 con la N-230.

Se ha producido una colisión frontal entre un turismo y un vehículo articulado que circulaban en sentido descendente. Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del turismo ha fallecido en el lugar del accidente. La víctima mortal era una joven de 19 años vecina de la comarca de La Litera. Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en Tamarite de Litera y en el entorno de la comarca. Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 64 años vecino de la comarca de La Hoya de Huesca, ha resultado ileso.

En el lugar se personó una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Monzón, una dotación de bomberos, una ambulancia del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras. El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.