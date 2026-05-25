Tráfico

Fallece una joven de 19 años en un accidente en Tamarite de Litera

El suceso ha causado una profunda conmoción en la localidad y en la comarca de la Litera donde la víctima era muy conocida y apreciada.

Redacción

Huesca |

Fallece una joven de 19 años en un accidente en Tamarite de Litera
Fallece una joven de 19 años en un accidente en Tamarite de Litera | Guardia Civil Huesca

Una joven de 19 años y vecina de la comarca de La Litera ha fallecido este lunes en un grave accidente de tráfico registrado en la carretera autonómica A-1240, a la altura del término municipal de Tamarite de Litera. Según informa la Guardia Civil, el siniestro se ha producido sobre las 10:20 horas en el punto kilométrico 0,500 de la vía, en el tramo que conecta la A-22 con la N-230.

Se ha producido una colisión frontal entre un turismo y un vehículo articulado que circulaban en sentido descendente. Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del turismo ha fallecido en el lugar del accidente. La víctima mortal era una joven de 19 años vecina de la comarca de La Litera. Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en Tamarite de Litera y en el entorno de la comarca. Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 64 años vecino de la comarca de La Hoya de Huesca, ha resultado ileso.

En el lugar se personó una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Monzón, una dotación de bomberos, una ambulancia del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras. El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer