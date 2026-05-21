Aragón aplicará la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública

LEER MÁS Comienzan las obras para construir 640 viviendas públicas de alquiler

López ha señalado que en los próximos seis meses remitirá al parlamento la Ley de Vivienda, que quedó pendiente por las elecciones anticipadas, y que incluirá el principio de prioridad nacional para el acceso a un piso público. Entre esos criterios destaca el arraigo y la permanencia, algo que, según López, aplican otras Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista.

En materia de carreteras, el consejero ha destacado el impulso del Plan Extraordinario de Carreteras que se encuentra al 60% de su ejecución con una inversión de 630 millones de euros en obras para renovar 1.760 kilómetros de 51 carreteras. Además, reclamarán al Gobierno de España infraestructuras pendientes como la A-23 entre Lanave- Sabiñánigo, las variantes de Jaca y Sabiñánigo y la apertura de la línea de tren entre Zaragoza- Teruel- Sagunto.

López ha anunciado que están elaborando un Plan Estratégico de la Logística de Aragón, un documento que presentarán en los próximos dos meses para guiar el crecimiento del sector en los próximos 15 años. La Plataforma Logística de Zaragoza será el epicentro y desplegarán la estrategia de la "Doble Flecha Logística" para expandir la actividad al oeste y sureste de la región con desarrollos en Tarazona, Alcañiz y Calatayud y la segunda fase de Fraga.