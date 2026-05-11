Comienzan las obras para construir 640 viviendas públicas de alquiler

LEER MÁS El precio de la vivienda en Aragón ha crecido un 12% en un año

La empresa Urbania se encargará de gestionar esos arriendos durante 75 años, que oscilarán, entre los 235 y los 586 euros al mes. El objetivo es que no superen el 30% del sueldo, principalmente, de jóvenes de entre 18 y 39 años. Son viviendas de entre una y tres habitaciones.

El acto de colocación de la primera piedra ha tenido lugar este lunes en una de las dos parcelas de Miralbueno sobre las que se edificarán 305 de las 640 viviendas de este segundo lote de concesión demanial en la capital aragonesa, concretamente en la delimitada por las calles Francisco Rallo Lahoz y Sergio López Saz. La otra parcela de Miralbueno se encuentra en la calle Hipólito Lor y contendrá 143 viviendas, mientras que las otras 192 se ubicarán entre las calles Tchaikovsky y Richard Strauss de Rosales del Canal.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha señalado que durante la pasada legislatura activaron la construcción de más de 3.000 viviendas y prevén impulsar 4.000 pisos más durante los próximos cuatro años, a través de la colaboración público- privada.

Gobierno aragonés y Ayuntamiento de Zaragoza también van a construir más de 600 viviendas en el Actur y Valdespartera, ceca de 500 en el Picarral- avenida Cataluña y más de 400 en Parque Goya. La alcaldesa, Natalia Chueca, señala que estas promociones públicas facilitarán el acceso de los jóvenes a un piso, ya que el precio de la vivienda libre ha aumentado en la capital.