El precio de la vivienda en Aragón ha crecido un 12% en un año

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El mercado se mantiene dinámico, con tipos de interés moderados, pese a que preocupa la intensificación de los precios, que han subido un 12% en el último año. El sector augura que 2026 bajará la venta de viviendas y el coste de comprar seguirá creciendo a doble dígito, según previsiones de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. Su director, Luis Fabra, explica que los salarios están subiendo un 1%, frente a una inflación del 3,5%.

Esto mermará la capacidad de compra de los ciudadanos, por lo que se prevé una desaceleración. En Aragón se crean al año unos 12.000 hogares, pero se construyen apenas unas 3.500 viviendas, prácticamente la cuarta parte de lo necesario. La oferta se ha reducido un 50% pero la población sigue aumentando. Esto augura mayor tensión y subidas de precios.

El sector insiste en la necesidad de que los ayuntamientos pongan más suelo finalista para construir. También la industrialización de la construcción es un asunto clave para capear la falta de trabajadores y reducir plazos.