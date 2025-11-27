Aragón impulsará 496 pisos en Zaragoza y 106 en Figueruelas, Utebo y Alagón

Además, impulsarán un plan para levantar viviendas de alquiler con opción a compra en municipios con más de 3.000 habitantes. Lanzará el "Programa +3.000", una iniciativa específica para aquellos municipios aragoneses con una población superior a 3.000 habitantes, con concesiones de vivienda pública de alquiler asequible con opción de compra en torno a 10 años. En una primera fase impulsarán 36 viviendas en Utebo, 25 en Alagón y 45 en Figueruelas. En total, 106 viviendas asequibles en estos tres municipios aragoneses.

Azcón ha avanzado que han impulsado 3.000 viviendas en los 27 meses de legislatura, un que ha calificado como "récord histórico en política". El objetivo es alcanzar los 5.000 pisos en 2027. Además, ha destacado el desbloqueo de unas 17.000 viviendas en el barrio de Arcosur en Zaragoza.

La oposición tiene una visión muy distinta. El portavoz socialista, Fernando Sabés, considera que el PP está regalando suelos públicos a promotores privados para especular y pide que la vivienda sea siempre protegida y no se ceda a los 75 años. Desde VOX, Alejandro Nolasco, critica que se están promoviendo micro pisos. También solicita que se bajen los impuestos como las deducciones de compra o bonificar al 99% las transmisiones de vivienda.