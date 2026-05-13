Fundación Ibercaja dona un manto a la Virgen por su 150 aniversario

Dentro de las celebraciones del 150 aniversario, la Fundación Ibercaja realizará esta ofrenda con una misa solemne a la que están invitados todos los aragoneses el próximo 28 de mayo en la Basílica del Pilar. El taller sevillano 'Oro Bordado' que ha llevado a cabo la confección de este manto-joya, "uno de los mejores de España y herederos del bordado tradicional", ha señalado el director general de la Fundación, José Luis Rodrigo.

El manto recoge símbolos de las tres provincias aragonesas. "Huesca va en la parte superior, bordada en plata, en referencia a las cumbres nevadas del Pirineo; en la parte central está Zaragoza como eje central del diseño con un conjunto de flores y una fuente, en referencia a la Virgen del Pilar", describe Rodrigo. En la parte posterior aparece Teruel "con elementos de inspiración mudéjar".

También se recogen las treinta y tres comarcas de Aragón con otras tantas perlas colgantes y el río Ebro, "como elemento vertebrador de nuestro territorio". Hay elementos que aluden al Monte de Piedad como origen de la Caja de Ahorros en 1876 y aparece "la flor edelweiss como uno de los emblemas de nuestro Pirineo", entre otros elementos que destaca el director general de la Fundación Ibercaja.