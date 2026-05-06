Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali, Lagartija Nick y Kiki Morente completan Pirineos Sur 2026

Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali, el homenaje a Omega con Lagartija Nick y Kiki Morente, Lorena Álvarez, Jimena Amarillo, Alex Serra y Monsieur Periné cierran el cartel de la XXXIII edición de Pirineos Sur, que se perfila como una de las más diversas y más abiertas a todo tipo de públicos. El icónico festival oscense, que se celebrará entre el 9 y el 26 de julio sobre el escenario flotante del pantano pirenaico de Lanuza, contará además con grandes nombres nacionales e internacionales como Rubén Blades, José González, Suede, Los Planetas, Rufus Wainwright, Judeline, Bomba Estéreo, Carlos Ares, Valeria Castro, ETS, Dani Fernández, La Fúmiga, Hens, La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana, Christina Rosenvinge, SamuraÏ, Nacho Vegas, Elem, Ester Vallejo y Melanie Santiler.

Durante doce jornadas, de jueves a domingo, en Lanuza sonará salsa, rock, hip hop, pop, folk, reggaeton, cumbia, rock, flamenco, electrónica… Todo un crisol de sonidos que convertirá un año más a Pirineos Sur en un festival de referencia y único, gracias a su escenario flotante, un cartel que conecta culturas y un paisaje que forma parte del espectáculo.

Al primer fin de semana de esta edición se añade el universo sonoro introspectivo de Alex Serra, que acompañará a Bomba Estéreo el domingo 12 de julio. Por otro lado, el dúo colombiano Monsieur Periné se suma el 19 de julio a la noche de Rubén Blades y Melanie Santiler como una de las creaciones más vibrantes de la música latinoamericana actual, con dos Latin Grammy y grandes éxitos como Nuestra canción o Bolero Apocalíptico y Hora Loca, junto a Rawayana.

El viernes 24 llegará uno de los momentos más simbólicos de la edición con el homenaje al 30 aniversario de uno de los discos más laureados y revolucionarios de las últimas décadas, Omega, de Enrique Morente y Lagartija Nick, esta vez contando con la presencia del hijo del legendario cantaor, Kiki Morente, para revivir la visionaria fusión entre flamenco y rock, bajo el influjo de la poesía de Federico García Lorca y Leonard Cohen. La misma noche llegará Jorge Drexler con la gira de presentación de su nuevo álbum, Taracá, lanzado el pasado marzo. El compositor uruguayo continúa siendo uno de los artistas más influyentes y aclamados de la música en español, contando con un Oscar, múltiples premios Grammy y Goya. Con letras que son pequeños tratados de poesía y ciencia, temas como Todo se transforma o Movimiento son ya himnos generacionales. Compartiendo honestidad cultural, habrá también espacio para Lorena Álvarez, una de las figuras más interesantes del folk nacional.

El sábado 25 se suman al cartel Chambao, Lia Kali y Jimena Amarillo, tres propuestas que reflejan la pluralidad sonora del presente. La Mari, alma creativa de Chambao, está de celebración; la banda andaluza ha cumplido un cuarto de siglo y lo celebra con un álbum conmemorativo y una gira para revivir algunos de sus clásicos, como Pokito a poko o Ahí estás tú. Por otro lado, Lia Kali, es ya todo un referente en la escena hip hop nacional e internacional, con casi 3 millones y medio de escuchas mensuales en Spotify. Su fusión personal de soul y flamenco ha dado resultados tan sorprendentes como Contra todo pronóstico o Kaelis. Por último, Jimena Amarillo presentará ese mismo día su tercer disco ANGÉLIKA. La valenciana es una de las voces más reconocibles del nuevo pop nacional y una artista imprescindible gracias a su talento para afrontar el pop desde una perspectiva de vanguardia.

Pirineos Sur 2026 arrancará con un primer fin de semana que volverá a demostrar la amplitud estética del festival, desde la delicadeza folk de José González y el universo sofisticado de Rufus Wainwright el jueves 9 de julio, hasta la intensidad del britpop de Suede y las melodías íntimas y afiladas letras de Nacho Vegas el viernes 10. El sábado 11 será una noche de guitarras poderosas y distorsionadas: se estrenarán en Lanuza Los Planetas, referentes indiscutibles del indie en español, y Christina Rosenvinge aportará su inconfundible trayectoria, transitando con naturalidad entre el pop y el rock más vanguardista. Por último, el domingo 12, Bomba Estéreo pondrá el cierre con su poderosa mezcla de electrónica, hip hop y cumbia, en una velada pensada para convertir Lanuza en una gran celebración al aire libre. A esta jornada se suma ahora Alex Serra, artista barcelonés con un cósmico universo sonoro que combina folk, soul y electrónica introspectiva.

El segundo fin de semana condensará algunas de las propuestas más vibrantes y populares del cartel, comenzando el jueves 16 con Sanguijuelas del Guadiana y La M.O.D.A., en una noche de raíz, energía y conexión directa con el público. El viernes 17 contará con tres de los nombres femeninos nacionales más potentes del momento. Por un lado, Judeline ha construido en pocos años un sonido propio que fusiona tradición y vanguardia; mientras que Samuraï, con su álbum El silencio del ruido, se confirma como la gran promesa del pop actual gracias a un lenguaje directo y cargado de honestidad emocional. Por último, la aragonesa Elem se estrena en Lanuza tras haber sido seleccionada en la primera edición de +Músicas Live, el programa impulsado por Spotify a través de EQUAL. El sábado 18 llegarán Hens y Dani Fernández, dos artistas capaces de convertir sus directos en auténticos himnos generacionales; mientras que el domingo 19, Pirineos Sur cerrará este primer fin de semana Rubén Blades junto a la Roberto Delgado Big Band, la cubana y protagonista del nuevo pop urbano latino Melanie Santiler, y la propuesta vibrante, ecléctica y electrizante de la banda colombiana Monsieur Periné.

El último fin de semana ofrecerá un recorrido especialmente rico por algunas de las sensibilidades más interesantes del cartel, con Carlos Ares y Valeria Castro inaugurando el jueves 23 una noche marcada por la personalidad, la delicadeza y las nuevas voces del pop de autor. A ellos se une la aragonesa Ester Vallejo, que aportará una mirada cercana y contemporánea desde la raíz y la emoción. El viernes 24 se revivirá el espíritu transgresor e inmortal del Omega de Enrique Morente con Lagartija Nick y Kiki Morente, y también habrá espacio para el delicado folk de Jorge Drexler y Lorena Álvarez. Y el sábado 25 será una jornada protagonizada por tres mujeres, cada una con una propuesta muy propia: el flamenco electrónico de Chambao, la música urbana de Lia Kali y el pop delicado de Jimena Amarillo. La edición XXXIII del festival concluirá por todo lo alto el domingo 26 con ETS (En Tol Sarmiento) y La Fúmiga con una gran fiesta colectiva, luminosa y popular.

Y no hay Pirineos Sur sin sus emblemáticas fiestas post-concierto. El cartel de DJs de esta edición arrancará el jueves 9 con Lady Funk, veterana de la música negra y el hip hop, y el viernes 10 con Luna Roja, que repite el 24 con sus sesiones sin género ni etiquetas. El sábado 11, la zaragozana Drizzyclare trae la energía de los 90 y los 2000, y el domingo 12 Mr. Pendejo servirá a los platos una sesión con más de veinticinco años de funk y soul acumulados y avalados por Rockdelux como mejor DJ nacional.

El segundo fin de semana el jueves 16 subirá a la cabina Alex Curreya, incansable entusiasta del ritmo entre el indie y la electrónica; seguido el viernes 17 por Daniless, especialista en hacer estallar cualquier sala con britpop y rock. El sábado 18, el productor zaragozano Sopelana DJ mezclará indie y nostalgia ochentera, y el domingo 19 toma la cabina Fran Navarro, voz de referencia de la escena DJ aragonesa y responsable del programa de radio Aragón DJ’s y el dedicado a la música negra Club Etiqueta Negra.

El tramo final contará el jueves 23 con Florida & Hermoso, garantía de fiesta asegurada, el sábado 25 Diego Aguas, con residencia histórica en Après Ski MARCHICA de la estación de Formigal y kilómetros internacionales, y el domingo 26 cierra el cartel Ms Von Disko, miembro imprescindible de la escena clubbing española con residencias en Pachá Ibiza, además de promotora de Face Down Ass UP.

Las entradas de los conciertos siguen disponibles en la web del festival con algunas fechas a punto de agotarse concretamente las noches del 16 de julio con Sanguijuelas del Guadiana y La M.O.D.A., el sábado 18 con Hens y Dani Fernández, el 23 con Valeria Castro y Carlos Ares, y la última noche del festival con ETS y La Fúmiga. Para disfrutar de los conciertos en familia, todos ellos contarán con un cupo limitado de entradas a 10 € para menores de 11 años. Además, estas entradas incluyen el acceso a las sesiones de dj de cada noche, que durarán hasta las 4.30h, salvo los domingos, que finalizan a las 2h de la madrugada. Asimismo, también es posible adquirir en la web del festival y en la taquilla los tickets exclusivamente para estas fiestas post-concierto con un precio de 12€ y consumición incluida.

Como novedad, el festival implementará una nueva ruta de autobuses desde Sabiñánigo hasta Pirineos Sur, con una parada intermedia en Biescas. Este servicio funcionará exclusivamente bajo reserva previa online a través de la web del festival sin venta en la parada. Como en anteriores ediciones, también habrá lanzaderas desde Formigal y Sallent de Gállego.