Suede, José González, Dani Fernández, Valeria Castro o Bomba Estéreo en Pirineos Sur 2026

José González, Suede, Bomba Estéreo, Dani Fernández, Carlos Ares, Nacho Vegas, Rufus Wainwright, Valeria Castro, Hens, Sanguijuelas del Guadiana, La M.O.D.A., ETS y La Fúmiga, primeros confirmados de Pirineos Sur 2026 que regresará al escenario natural de Lanuza del 9 al 26 de julio para celebrar su edición número 33. Comenzará el jueves 9 de julio con dos artistas que se estrenan en el festival: José González, cantautor sueco-argentino es una de las figuras más importantes del folk moderno, y Rufus Wainwright, una de las voces más personales del panorama musical. El viernes día 10 también de estreno estará Suede, una de las formaciones de rock inglesas imprescindibles de los 90 y del brit pop, tras ella será el turno de Nacho Vegas, una de las figuras imprescindibles de la música independiente en español que a principios de año publicará su nuevo disco, “Vidas semipreciosas”. El primer fin de semana se cerrará el domingo 12 de julio con el enérgico directo de Bomba Estéreo que mezcla electrónica, hip hop y cumbia.

El segundo fin de semana llegarán algunas de las propuestas más interesantes del nuevo indie-rock estatal, el jueves 16 actuará La M.O.D.A. que ya pasó por Pirineos Sur en 2022 y regresa ahora para presentar su recientemente publicado “San Felices”. Esa misma noche también actuará Sanguijuelas del Guadiana, una de las propuestas más singulares de la escena emergente, que combina la tradición del sur con un espíritu irreverente y actitud punk. El sábado 18 de julio, se subirá al escenario Dani Fernández, considerado como una de las voces más personales del pop en castellano. Ese mismo día también será el turno de una de las figuras más consolidadas de la nueva generación de nuestro pop urbano, Hens.

El último fin de semana contará con la presencia del gallego Carlos Ares, otra de las revelaciones más personales del pop alternativo reciente, que actuará el jueves 23 de julio. Ese mismo día, el cartel se completará con Valeria Castro, la artista canaria ya estuvo en cartel la pasada edición pero tuvo que cancelar su actuación por motivos personales. Y Pirineos Sur se cerrará el 26 de julio con una gran noche festiva gracias a los shows de ETS, En Tol Sarmiento, una de las bandas más populares del panorama musical vasco, y La Fúmiga, banda valenciana que combina vientos, ritmos contagiosos y letras luminosas, ha sabido conectar con públicos de todas las edades.

Son los primeros nombres a los que se sumarán otros nombres más adelante. Las entradas ya están a la venta en la web del festival www.pirineos-sur.es. Para disfrutar de los conciertos en familia, todos los conciertos del ciclo contarán con un cupo limitado de entradas a 10 € para menores de 11 años.

Junto al avance en la programación se ha dado a conocer también el cartel, al icónico diseño del camello de tres jorobas creado por Isidro Ferrer en 2002, este año se ha apostado por situar al escenario flotante y el paisaje que lo rodea como protagonistas indiscutibles de la edición. Con este primer adelanto, Pirineos Sur se mantiene como referente en el calendario estival festivalero, con un público variado y fiel durante más de tres décadas. El año pasado se alcanzaron cifras de récord, superando los 47.000 asistentes y firmando cinco ‘sold outs’. Además, recientemente Pirineos Sur ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Turístico 2025 por el Gobierno de Aragón y galardonado como Destino Musical del Año en los TIIM Awards.