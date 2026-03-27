Los Planetas, Christina Rosenvinge, Judeline y Samuraï en Pirineos Sur 2026

Los Planetas, Christina Rosenvinge, Judeline, Samuraï, Ester Vallejo y Elem se incorporan al cartel de la XXXIII edición del festival Pirineos Sur que se celebrará entre el 9 y el 26 de julio sobre el escenario flotante de Lanuza. El sábado 11 de julio será el estreno de Los Planetas en el festival, la banda indie más importante de los últimos 30 años que llega a Huesca después de la exitosa gira aniversario de su debut, Super 8. Esa misma noche, se subirá también al escenario otra musa del rock de los 90, Christina Rosenvinge, artista que alberga ya una carrera de más de 40 años.

Se añaden también nuevos nombres al segundo fin de semana del festival y es que el viernes 17, será una noche liderada por dos de las artistas nacionales más potentes del momento: Judeline y Samuraï. La primera fusiona tradición y vanguardia con “Bodhiria”, mientras que Samuraï, con “El silencio del ruido”, se confirma como una de las grandes promesas del pop actual. A ellas se suma la explosión de pop, baile y energía de la zaragozana Elem. A estos nuevos nombres se suma la aragonesa Ester Vallejo, cantante, percusionista y compositora indie folk, que compartirá fecha con Valeria Castro y Carlos Ares el jueves 23 de julio.

Con estas incorporaciones, Pirineos Sur refuerza un cartel que dialoga entre trayectorias consolidadas y nuevas voces, reuniendo en Lanuza a nombres como Rubén Blades, ETS (En Tol Sarmiento), Dani Fernández, La Fúmiga, José González, Hens, La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana, Melanie Santiler, Suede, Nacho Vegas y Rufus Wainwright.

Las entradas siguen disponibles en la web del festival con algunas fechas a punto de agotarse concretamente las noches del 16 de julio con Sanguijuelas del Guadiana y La M.O.D.A., el sábado 18 con Hens y Dani Fernández, el 23 con Valeria Castro y Carlos Ares, y la última noche del festival con ETS y La Fúmiga. Para disfrutar de los conciertos en familia, todos ellos contarán con un cupo limitado de entradas a 10 € para menores de 11 años.