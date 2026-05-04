Alejandro Nolasco: "La prioridad nacional no es exclusión"

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En su primera entrevista como vicepresidente primero y consejero de Desregularización, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha defendido en Onda Certo Aragón el acuerdo alcanzado con el Partido Popular, que incluye puntos polémicos como la prohibición del burka o niqab en espacios públicos o la supresión del término catalán dentro de las lenguas que se hablan en Aragón.

Después de 80 días desde las elecciones autonómicas, se ha formado Gobierno tras el pacto alcanzado entre el PP y Vox, unas arduas negociaciones que, como asegura el ahora vicepresidente del Gobierno aragonés y candidato de Vox en las elecciones, Alejandro Nolasco “ha sido muy duro porque Genova ha puesto zancadillas, pero el señor Azcon siempre ha mostrado una predisposición a esos acuerdos que han costado. Dijimos que la gente quería más Vox y, evidentemente, eso se ha visto plasmado en las medidas acordadas”.

Especialmente satisfecho se muestra de haber incluido en el acuerdo el concepto de prioridad nacional. Nolasco insiste en que aplicarán criterios como los años cotizados para dar prioridad a los españoles o personas de fuera arraigados en el territorio en el acceso a las ayudas, frente a ilegales recién llegados. Nolasco también se ha referido a las distintas interpretaciones del PP y VOX sobre la prioridad nacional, que los “populares” centran en el arraigo. El propio presidente, Jorge Azcón aseguró que se garantizará asistencia básica también a los irregulares.

Desde su nueva responsabilidad, Nolasco asumirá competencias relacionadas con la migración. En ese sentido, ataca al Gobierno de España y el proceso de regularización extraordinaria porque considera que sólo busca comprar votos. El acuerdo con el PP implica también que Vox tome las riendas de la consejería de Medio Ambiente, de la que depende el INAGA, entidad clave en la autorización de parques de renovables. Tras lo sucedido en el Maestrazgo y con la empresa Forestalia, Nolasco promete mano firme.

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El vicepresidente ha explicado también en la entrevista en Onda Cero algunos de los asuntos a los que VOX ha tenido que renunciar en la negociación con el PP para sellar el acuerdo de gobierno. “Nos hubiera gustado que las medidas fueran más agresivas, en el sentido de bajadas aún más radicales de impuestos, en el IRPF. Hemos quitado el 50% de la subvención a las patronales y a los sindicatos. Nos hubiera gustado quitarlas al 100%, no ha sido posible”.