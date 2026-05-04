Azcón insta a sus consejeros a trabajar con exigencia y prudencia

Los nueve consejeros del Gobierno de coalición PP-VOX ya han tomado posesión de sus cargos. Se estrenan en sus cargos, por el Partido Popular, Eva Valle como nueva consejería de Economía y también Ángel Sanz Barea, nuevo consejero de Sanidad. Se suman al núcleo duro del presidente, Jorge Azcón, formado por Mar Vaquero, vicepresidenta, portavoz del gobierno y responsable de Presidencia; el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro; el consejero de Fomento, Octavio López, o Carmen Susín, que asume Educación.

Susín deja el área de Bienestar Social y Familia, que, junto a Desregularización, pasa a ser responsabilidad de VOX. Su líder en Aragón, Alejandro Nolasco, asumirá esa consejería junto a la vicepresidencia primera. Los de Abascal tendrán otros dos departamentos. Luis Biendicho, es ya responsable de Medio Ambiente y Turismo y Arancha Simón, la primera mujer consejera de Agricultura.

Los primeros en jurar han sido los dos vicepresidentes, Nolasco y Vaquero, mujer de confianza de Azcón, quien ha recibido un gran aplauso de los invitados a este acto en el que la mayor parte de consejeros ha optado por jurar y no prometer el cargo.

Azcón pide “trabajo, trabajo y trabajo”

El presidente, Jorge Azcón, ha pedido a sus consejeros que asuman sus cargos con diligencia, y que tengan como prioridad la mejora de la calidad de vida de todos los aragoneses. Les anima a ejercer esta alta responsabilidad pensando en la prosperidad y con trabajo. “Las cosas solo salen adelante con la fórmula del trabajo, trabajo y trabajo. Si le añadimos exigencia, inteligencia, discreción y prudencia, os asegura que estaremos a la altura de lo que nos demandan los aragoneses”, ha dicho.

Azcón asume que la acción de gobierno, que continuará el trabajo iniciado la anterior legislatura, estará en el foco del resto de partidos políticos, y se cometerán errores. Pero insta a su equipo a saber rectificar. “No nos podemos equivocar”, ha señalado. “Pero es característica intrínseca humana, y si ocurre, lo explicaremos. Rectificaremos debidamente, pero lo que nunca sucederá es que dejemos de trabajar para intentar mejorar las cosas”.

Azcón también pide a sus consejeros prudencia y evitar la confrontación. “Sed discretos y prudentes en el mejor sentido, que no es otra cosa que rechazar lo que produce distorsión y ruido. Lo contrario es anteponer el ego o la vanidad en el ejercicio público. Y eso sólo sirve para fracasar, por irreflexión, precipitación o temeridad”.

El presidente, en el arranque de su intervención, ha valorado la dedicación y compromiso de los consejeros salientes del PP: Tomasa Hernández, Manuel Blasco, Claudia Pérez y Javier Rincón. Este último pasará a ser mano derecha de Azcón como secretario general de Presidencia.

Consejo de gobierno

Tras ese acto se ha reunido por primera vez esta legislatura el consejo de gobierno. Ha aprobado el decreto de estructura del gobierno, dividido en las consejerías mencionadas, y ceses y nombramientos de cargos que de ellos dependen. Por ejemplo, Juan Pérez Más será director general de los Servicios Jurídicos. Además, se fusionan las direcciones de Cultura y Patrimonio Cultural, que tendrán como responsable a Pedro Olloqui.

La portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, ha valorado el buen clima de la reunión y la idoneidad de un "único gobierno con dos partidos" formado por personas de perfil técnico, político y profesional, y con profundo conocimiento de sus respectivas áreas.

En el consejo se ha aprobado además el primer PIGA de la expansión en Aragón de los centros de datos de Amazon Web Services, anunciada en mayo de 2024. De este asunto, con más detalle, informarán mañana tanto la vicepresidenta Vaquero como el consejero de Fomento, Octavio López.