La Contradanza de Cetina, una experiencia única

Aragón es una comunidad con muchas tradiciones que son únicas, no sólo en España sino también en el mundo. Y una de ellas es la Contradanza de Cetina. Tanto es así que está reconocida como Fiesta de Interés Turístico En Aragón y Bien de Interés Cultural. Una de las peculiaridades que cuenta Carlos Millán, desde Gozarte, es que se celebra siempre, caiga como caiga, en la noche del 19 al 20 de mayo que es cuando se celebra el Día de San Juan Lorenzo y lo que sucede, como indica Carlos, es “pura magia”.

Juan Lorezo era Cetina y como cuenta Carlos Millán, “era un monje franciscano al que no le permitieron ir a predicar a Tierra Santa, pero sí al sur de España, por lo que se fue a Granada en 1397”. En espacio dominado por los musulmanes, Juan Lorenzo y un compañero comenzaron a predicar contra el islam, así que lo detuvieron y “lo martirizaron justo delante de la Alhambra. De hecho, hoy en día, delante del Palacio de Carlos V hay una columna que recuerda que ahí murió San Juan Lorenzo”.

Para honrar a su vecino más famoso, en Cetina, a la medianoche del 19 de mayo, se realiza esta tradicional contradanza. “El nombre viene de country dance, de los bailes del pueblo. Y realmente parece tomado de bailes cortesanos del siglo XVIII. De aquel momento ha quedado esta daza popular que llama la atención no sólo por sus movimientos sino también por su vestuario”, asegura Millán.

Los protagonistas son nueve hombres, algunos visten de blanco, otros de negro y hay uno, el diablo, que viste de rojo. “En sus ropajes llevan unos bordados, como si fueran telas cosidas, que casi parecen huesos, unos huesos muy estilizados. Mientras suena una música repetitiva, van a hacer toda una serie de figuras de mudanzas, cambian al son del fuego de las antorchas, incluso con el tiempo se han ido incorporando nuevas figuras”. Bailes que parecen acrobacias al son de la música que hace al espectador entrar como en trance.

Todos los participantes son voluntarios de Cetina y llevan a sus espaldas muchas horas de ensayos. Desde Gozarte, todos los años organizan salidas para poder disfrutar de esta tradición tan arraigada en la provincia de Zaragoza.