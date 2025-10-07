Teruel, Cuenca y Soria suman esfuerzos contra la despoblación

Las confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria han firmado un convenio de colaboración con las diputaciones provinciales de estas tres provincias con el objetivo de defender sus territorios de cara al próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Todas las partes han mostrado su preocupación ante la propuesta presentada por la Comisión Europea de eliminar el criterio demográfico como factor de reparto de los fondos de cohesión y fusionar la política agrícola bajo un mismo pilar presupuestario, reorientando el gasto europeo a áreas como defensa e innovación.

Cada Diputación contribuye a este convenio con 25.000 euros.