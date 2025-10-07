RED SSPA

Teruel, Cuenca y Soria suman esfuerzos contra la despoblación

Las confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria han firmado un convenio de colaboración con las diputaciones provinciales de estas tres provincias para impulsar el incremento de las ayudas al funcionamiento de las empresas y defender sus territorios de cara al próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Redacción

Teruel |

EMPRESARIOS
Los presidentes de los empresarios y de las diputaciones de Teruel, Cuenca y Soria han firmado un convenio de colaboración | CEOE Teruel

Todas las partes han mostrado su preocupación ante la propuesta presentada por la Comisión Europea de eliminar el criterio demográfico como factor de reparto de los fondos de cohesión y fusionar la política agrícola bajo un mismo pilar presupuestario, reorientando el gasto europeo a áreas como defensa e innovación.

Cada Diputación contribuye a este convenio con 25.000 euros.

