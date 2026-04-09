Sanidad encabeza las quejas al Justicia de Aragón

Las quejas al Justicia de Aragón continúan al alza y el año pasado la institución tramitó 2.135 expedientes, un 22% más que en 2023, como recoge el Informe Anual. El área que concentró la mayoría de las quejas fue Sanidad, con 290 expedientes, debido al déficit de profesionales, especialmente en el medio rural y los hospitales de Barbastro, Teruel, Huesca o Calatayud, y la demora en la asistencia, sobre todo en especialidades como Neurocirugía o Traumatología.

También destacan otras áreas como Servicios Sociales, que ha recibido 215 expedientes. Se acumulan por el retraso en la valoración del grado de discapacidad, aunque descienden por la valoración de la dependencia. En Educación (197 expedientes), se solicitan mejoras en las infraestructuras o una mayor inversión.

Además, en el año pasado destaca el aumento en las quejas relacionadas con el ruido y también se registran sobre vivienda, con reclamaciones sobre las viviendas de protección oficial, o energías renovables, acerca de la instalación de placas fotovoltaicas en embalses o la fragmentación de proyectos en distintos territorios.

La Justicia, Concepción Gimeno, relaciona este incremento en los expedientes con una mayor confianza de los ciudadanos en la institución, que actúa como mediadora con la administración, a la que remitió 184 sugerencias y el 73% fueron aceptadas.