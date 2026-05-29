El doncel de la catedral de Sigüenza, simbología detenida en el tiempo

A unos 200 kilómetros de Zaragoza, en la provincia de Guadalajara, se encuentra una ciudad con muchos atractivos y un pasado medieval que todavía se percibe en sus construcciones y sus calles. Se trata de la localidad de Sigüenza. Esta es la propuesta que realizan desde Gozarte, visitar la conocida como “Ciudad del Doncel” y es que como dice Carlos Millán, tiene muchos atractivos, pero el Sepulcro del Doncel en la catedral de Santa María es el buque insignia de este municipio.

El Doncel tiene nombre, se sabe que esta escultura representa al caballero Martín Vázquez de Arce. Carlos Millán explica que toda la catedral es una joya del renacimiento, pero esta capilla es especial porque se trata de una tumba y la posición de la escultura no es un caballero yacente, sino que está recostado y leyendo un libro. “Este joven caballero falleció en la Guerra de Granada y su padre decidió recuperar el cuerpo y lo enterró en la capilla familiar de Sigüenza y fue su hermano quien encarga la tumba”, explica Millán.

El hecho de que esté leyendo “es muy significativo porque lo normal es que fueran los eclesiásticos los que se representaran leyendo, pero en este caso es un caballero. En ese momento es cuando llegó la imprenta y comenzó a extenderse la lectura y era más fácil acceder a los libros”, añade desde Gozarte.

Sigüenza es mucho más que el Doncel

La localidad de Sigüenza tiene mucho que ver, además de la catedral de Santa María, en el tránsito del románico al gótico, desde Gozarte proponen una excursión en la que descubrir otros rincones como el Castillo, que hoy en día es un Parador, pero que conserva la fortaleza medieval con su Patio de Armas.

Digna de ver es también la iglesia románica de Santiago y el propio casco histórico de Sigüenza que guarda muchas leyendas e historias que descubrirán el equipo de Gozarte el 13 de junio.