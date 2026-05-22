Alcalá de Henares, cuna de las artes y la literatura

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En diciembre de 1998, la ciudad de Alcalá de Henares fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y lo fue por su historia y por sus vecinos más ilustres. Uno de ellos y de los más conocidos es Miguel de Cervantes, pero no es el único. Carlos Millán, de Gozarte recuerda a otros como Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Calderón de la Barca que estudiaron en su Universidad. Y es que, precisamente es uno de los lugares más emblemáticos de Alcalá de Henares.

Millán cuenta que a finales del siglo XV, el cardenal Cisneros “concibió el proyecto de hacer una gran ciudad universitaria, esa es nuestra primera ciudad universitaria con concepto moderno”. En aquel momento los materiales que se utilizaron eran los que había, de hecho, bromeaba diciendo que “otros harán de mármol lo que yo hago de barro”. Frase que todavía perdura y se recuerda con una inscripción. Tan extraordinaria fue el proyecto de la ciudad universitaria con los colegios mayores que se replicó en muchos otros países.

El Paraninfo o la capilla universitaria mantienen, como recuerda Carlos Millán, el estilo del siglo XVI en el que se mezcla el arte legado de Italia con la tradición mudéjar. Una mezcla que algunos denominaron “el estilo Cisneros”. Monumentos que han perdurado hasta hoy en día y en el que no sólo estudiaron grandes personajes, sino que todavía siguen acudiendo grandes escritores a la entrega de los Premios Cervantes. Millán recuerda a Ana María Matute cuando dijo en el Paraninfo: “si algún día se encuentran con alguno de mis personajes, créanselos, porque me los he inventado”.

Mucho más que la Universidad

Pero Alcalá de Henares es mucho más que la Universidad. Todavía que conservan los restos de la ciudad romana que se ubico ahí y que llevaba por Complutum, de ahí lo de “universidad Complutense”. Visita merece la Magistral. “Se trata de una de las poquísimas catedrales en las que todos los canónigos son doctores de la universidad”, explica desde Gozarte. Ahí es donde les cortaron la cabeza a los santos Justo y Pastor. “En época de invasión musulmana, sus restos acabaron en San Pedro el Viejo de Huesca”.

En la excursión que organizan desde Gozarte, a estos enclaves se suman otros como el Convento de las Bernardas, el Convento Carmelita, la casa natal del político Manuel Azaña y, como no, la de Miguel Cervantes.