Concepción Gimeno, Justicia de Aragón: "la educación es el arma más poderosa para avanzar en sociedad"

Analizar y reflexionar sobre los problemas que se dan dentro de las aulas y las diferentes vulnerabilidades que se dan ellas es el objetivo de las XXXVIII Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo que se están celebrando en Zaragoza y en la que no sólo participan los Defensores del Pueblo sino todos los agentes implicados en la educación: maestros, pedagogos, trabajadores sociales y técnicos entre otros agentes.

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, asegura que “estamos convencidos que la educación es el arma más poderosa para avanzar en sociedad, conseguir una sociedad más justa, más empática y más igualitaria. Y este derecho fundamental como es la educación, con vocación de universalidad, encuentra obstáculos para llegar a unos ámbitos determinados”. Y algunos de esos ejemplos están en alumnos con necesidades educativas especiales, temas relacionados con salud mental, acoso escolar, entornos socioeconómicos desfavorecidos, pobreza, implantación de nuevas tecnologías o su implementación en el medio rural.

Gimeno indica que era necesaria una reflexión detenida porque “sin atención a la vulnerabilidad no se puede hacer efectivo este derecho fundamental". De hecho, en su discurso, el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, ha asegurado que “donde ha de caber la diversidad, la conversación, la participación y la comprensión de los estudiantes como agentes de esa educación y no como meros pacientes recipientes de ella”.

En un tema tan complejo como es el acoso escolar y que ha estado presente en la jornada, la Justicia de Aragón ha asegurado que son conocedores de la situación y se va a proponer que se acelere la puesta en marcha de los protocolos, “no pasa nada por iniciarlos pronto ya que nadie queda marcado y ante la mínima sospecha hay que comenzar una investigación”. También asegura Concepción Gimeno que es importante “implementar el conocimiento de la salud mental y el bienestar emocional en las aulas” e implicar a todos los profesionales, también a las administraciones para que dirijan instrucciones a los centros educativos par que “se supere este estigma”.