Fundación El Tranvía cumple treinta años de intervención social en Zaragoza

La Fundación El Tranvía celebra 30 años consolidada como un pilar de intervención social en Zaragoza, trabajando para transformar la vulnerabilidad en oportunidades, mediante la escucha y el apoyo. El resultado se traduce en programas de inserción sociolaboral que han resultado clave para muchos miles de vecinos en situación de exclusión. El Tranvía también ha trabajado en otros programas sobre capacitación digital o atención a la infancia.

"En el año 2025 tenemos una intervención directa con más de 2.500 personas", señala la gerente de la fundación, Marina Pardo. "Ante situaciones complejas vitales, acompañamos y facilitamos recursos. Además, tenemos una intervención comunitaria muy abierta en el barrio", explica la gerente. El impacto de su actividad lo estiman en unas 21.000 intervenciones al año.

Atendiendo a la naturaleza de esas intervenciones, más de la mitad se dirigen a personas sin estudios o con una formación muy básica, lo que condiciona sus oportunidades en el mercado laboral. Más de una cuarta parte de los usuarios son menores de edad a los que se atiende a través de programas de apoyo educativo, ocio y tiempo libre, prevención y acompañamiento familiar", ha explicado. Otra parte importante es la relacionada con personas mayores que participan en iniciativas de envejecimiento activo o prevención de la soledad no deseada.