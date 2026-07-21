El incendio de Ejulve arrasa 1.100 hectáreas

El viento y las altas temperaturas están facilitando la propagación de las llamas que han arrasado 1.100 hectáreas en el entorno de la localidad turolense de Ejulve y un perímetro de 8 kilómetros. El intenso humo ha obligado a evacuar a los cerca de 300 vecinos de Molinos al pabellón y el albergue de Alcorisa. Como muchos son personas mayores se les va a buscar un alojamiento estable para que puedan dormir y descansar en condiciones.

Los municipios de Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader están en preaviso ante la posibilidad de que tengan que abandonar sus viviendas. El fuego afecta al paraje del puerto de Majalinos, donde hace 16 años ardieron miles de hectáreas de pinar. Al tratarse de una zona ya quemada hay menos presencia de vegetación.

De momento, han conseguido frenar el avance de las llamas por el flanco derecho, donde hay una importante zona de pinar. Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Luis Biendicho, señala que trabajan en contener el avance del fuego por la zona izquierda.

25.000 HECTÁREAS CALCINADAS EN LO QUE VA DE VERANO

Está siendo un verano negro en Aragón. En tan solo un mes han ardido más de 25.000 hectáreas en ocho incendios de gran magnitud. Por ejemplo, continúa activo el del entorno de la localidad oscense de Plan, que ha calcinado entre 80 y 100 hectáreas. Está siendo difícil controlar el fuego, ya que afecta a una zona en la que no pueden acceder medios terrestres, ya que la pendiente supera el 90%. El alcalde de Plan, José Serveto, explica que van a crear un cortafuegos para proteger el municipio.

En las Cinco Villas, las brigadas contra el fuego se encargan de sofocar pequeñas reproducciones. De momento, un centenar de mayores permanecen en residencias de Zaragoza a la espera de que ese traslado sea efectivo. Por ejemplo, el fuego ha afectado a las instalaciones de Asín y todavía hay humo en el interior.