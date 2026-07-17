El incendio de las Cinco Villas supera las 13 mil hectáreas calcinadas

El incendio declarado el pasado miércoles en Orés supera las 13 mil hectáreas calcinadas. La mayor preocupación es la amenaza sobre las poblaciones, actualmente hay más de 700 personas desalojadas. Susana Royo, responsable de Atención de Emergencias de Cruz Roja, cuenta que han llevado a 90 personas mayores a una residencia de Zaragoza, tres a la residencia de mayores Villa de Ejea y que 92 personas han dormido en el pabellón polideportivo de Ejea de los Caballeros y 11 adultos y niños han dormido en un piso tutelado de la localidad. Todos ellos están recibiendo apoyo psicosocial.

El despliegue para la extinción del incendio está formado por más de 750 efectivos, entre los que se encuentran bomberos de diferentes comunidades autónomas, más de 30 medios aéreos, más de 300 efectivos de la UME y 38 efectivos de la Guardia Civil. A esto hay que sumarle el apoyo en el ámbito psicosocial por parte de la Cruz Roja y el 061 y los más de 100 tractores con los que los vecinos estuvieron ayer haciendo cortafuegos para salvar los pueblos.

Con el avance de la última noche, el incendio va camino de superar las 14 mil hectáreas calcinadas en Ateca y Moros en 2022, convirtiéndose así en uno de los mayores incendios de la historia reciente de Aragón por detrás de las 18 mil hectáreas del incendio del Maestrazgo en el año 94.