El descenso de la natalidad preocupa a la Justicia de Aragón

El Informe Anual sobre la Infancia y la Adolescencia 2025 marca una tendencia en el análisis demográfico de Aragón: la población menor de edad sigue descendiendo. "Desde 2007 hasta 2025 estamos hablando de un 30% menos de nacimientos", ha afirmado Concepción Gimeno. El informe vincula este descenso paulatino con la "tendencia progresiva del incremento en el envejecimiento". Actualmente la población aragonesa cuenta con un envejecimiento superior a la media nacional.

La distribución de la población menor de edad continúa siendo profundamente desigual. En Zaragoza se concentran el 72,1% de menores de edad, frente al 17,5% de Huesca y el 10,4% de Teruel. "Nosotros tenemos un territorio con un problema de despoblación importante, lo que intentamos perseguir y alentar es que se tomen medidas sobre todo en el medio rural", asegura la justicia de Aragón, ya que, "lo que determina que las personas se quieran quedar en el medio rural o no, o uno de los factores más importantes, es la carencia de servicios esenciales". Entiende que no pueden ser "idénticos" a los del medio urbano, pero "deben acercarse lo más posible a lo que sería un nivel óptimo".

Por otro lado, continúa la preocupación en torno a la pobreza infantil aunque los indicadores mejoren ligeramente, con un descenso de la tasa de pobreza relativa del 25,08% al 19,48%. El informe advierte de que en Aragón existen en torno a cuarenta y tres mil menores de edad en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, uno de cada cinco.