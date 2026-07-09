La nueva pantalla IMAX del Palafox revoluciona el cine en Zaragoza

"Es una de las mejores pantallas de España, sino la mejor", han afirmado los representantes de Cines Palafox, que han estado casi dos años negociando con la empresa canadiense IMAX para poder traer su pantalla a Zaragoza. "Son negociadores muy duros", afirman. Junto a su impresionante tamaño, la gran diferencia respecto al resto de pantallas reside en que "la película desde el principio, desde antes de rodar, está pensada para IMAX. El formato, la imagen, el sonido, la mezcla e incluso el archivo que se reproduce en la cabina, todo es diferente, no tiene nada que ver con una sala convencional. Aquí lo que vas a experimentar es una inmersión absoluta en la película".

La nueva sala IMAX, que incluye tecnología láser, está instalada en la antigua sala 8. Su apertura oficial será el día 17 de julio con el estreno de La Odisea, la nueva película de Cristopher Nolan. Se trata de la primera película de la historia rodada íntegramente con tecnología IMAX y ya es la mayor preventa de la historia de los cines Palafox. Sin embargo, se podrá disfrutar la nueva pantalla IMAX desde este sábado 10 de julio con reposiciones o películas ya disponibles en cartelera como F1, El Caballero Oscuro, Dune, Proyecto Salvación o Michael. El precio de la entrada para disfrutar del cine en IMAX será de 14,90 euros.

Pensando en quienes quieren disfrutar de una imagen de calidad también en su casa, el responsable de electrodomésticos Tornos, Antonio Tornos, ha explicado que "ya no hay que gastarse un dineral para tener la última tecnología. Un televisor de 85 pulgadas que hasta hace meses costaba tres mil o cuatro mil euros, ahora sale por 900 euros". En las últimas semanas, coincidiendo con el Mundial de fútbol se nota el incremento de ventas en el sector. Según Tornos, muchos clientes esperan a cambiar de tele aprovechando este tipo de eventos para disfrutarlos con la máxima nitidez y resolución posible.