Un cuaderno de pictogramas ayuda a mejorar la comunicación de las farmacias oscenses y sus clientes

Todas las farmacias de la provincia contarán a partir de ahora con un cuaderno de pictogramas para mejorar la comunicación con sus clientes gracias a un proyecto desarrollado por Cadis Huesca junto al Colegio de farmacéuticos. Una iniciativa enmarcada en la conmemoración del Décimo aniversario del proyecto Huesca más inclusiva y que se ha dado a conocer esta mañana. La presidenta de CADIS, Marta Peña, destacaba que se trata de una iniciativa a nivel estatal y no descarta que se sumen otros territorios. Considera que se trata de una herramienta útil para facilitar la comunicación en la farmacia no solo a las personas con discapacidad sino a personas con otro tipo de barreras como las idiomáticas.

La idea surge de una necesidad detectada durante la realización del proyecto piloto “Establecimientos más inclusivos”, iniciativa que culminaba el pasado mes de mayo con el reconocimiento a los 3 establecimientos participantes: la Farmacia Compairé y el gimnasio Be24Fit en Huesca y el restaurante La Cocinilla de Torla. “En las encuestas realizadas a establecimientos y personas con discapacidad quedó patente la necesidad de una herramienta que facilitara la comunicación a personas con distinto tipo de discapacidad, como personas con TEA, parálisis cerebral o personas con discapacidad auditiva” señalaba Marta Peña en la presentación del Cuaderno.

El equipo de la Comisión de accesibilidad de CADIS Huesca (integrado por las entidades Valentia, Fundación DFA, Asociación Altoaragonesa, ASZA Huesca, Asociación Hipoacúsicos, Autismo Huesca, AENO, Virgen del Pilar de Fraga, ASPACE Huesca, AODEM, Parkinson y Down Huesca) se puso manos a la obra, y desarrolló este documento en colaboración con la Farmacia Compairé, el Colegio de Farmacéuticos de Huesca, y profesionales y personas usuarias de ASPACE Huesca. Un gran trabajo en red en el que el Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa ARASAAC se ha sumado, realizando expresamente para el cuaderno 3 de los pictogramas que aparecen.

Como resultado, un documento pionero -no existe a nivel estatal un cuaderno de este tipo para mejorar la comunicación en farmacias- con el que contarán las 127 farmacias de la provincia de Huesca. Y todas las que lo deseen del resto de territorio nacional, ya que el Cuaderno se proporciona de manera gratuita a través de descarga online.

El objetivo de este proyecto no es otro que el de promover la accesibilidad para mejorar la comunicación porque “detectamos que muchas personas encuentran dificultades para comunicarse en entornos cotidianos. Y si no podemos comunicarnos, nos aislamos. En un ámbito como el farmacéutico y sanitario, esto cobra una especial importancia, ya que una atención de calidad pasa por que la propia persona pueda explicar sus síntomas, expresar sus necesidades, resolver dudas y participar en las decisiones relacionadas con su salud”

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Ángel Más, ha señalado que mejorar la accesibilidad "es un reto y una necesidad". Por su parte, Sara Mejuto, logopeda en ASPACE Huesca, ha explicado al público asistente hoy en la presentación el proceso de elaboración del Cuaderno, que comenzó a partir de la documentación recabada en la Farmacia Compairé. “Una vez supimos las necesidades, pudimos definir los pictogramas y apoyos visuales necesarios para poder expresar necesidades, síntomas, información relacionada con la medicación y otros aspectos necesarios para una atención farmacéutica adecuada.” El cuaderno se encuentra ya disponible para libre descarga en la web de H+i y CADIS Huesca.