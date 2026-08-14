Todo a punto para el puente estrella de las fiestas de pueblos en Aragón

El puente del 15 de agosto es la fecha más intensa para las fiestas de pueblos en Zaragoza. La llegada de festividades como la Asunción o San Roque hacen que los pueblos de la comunidad aragonesa se llenen de celebraciones y festejos. Ya están teniendo lugar las fiestas patronales de pueblos como Calatayud, Calamocha, San Mateo de Gállego, Caspe, Pedrola o El Burgo de Ebro y el fin de semana empezarán las de localidades como Alfamén o Las Pedrosas.

Las fiestas patronales no serían posibles sin los trabajadores que recorren los pueblos de Aragón asegurando unos festejos a la altura de cada pueblo. Desde la Ganadería Barquero cuentan que este puente del 15 de agosto es la fecha "más fuerte del año". Ya llevan alrededor de la veintena de sesiones de encierros y estiman que les quedan unas treinta más. Aseguran que en la provincia de Zaragoza "si no tenemos vacas, las fiestas no son ni parecidas. Es afición y tradición y generan un ambiente único". Notan que los festejos taurinos populares "están en auge, cada día mueven más gente y le encantan a la gente joven".

Orquestas y charangas

La música, las charangas y las verbenas son una parte indispensable de toda fiesta patronal. Chema González, miembro de grupo de versiones Seven, explica todo el trabajo que hay detrás: "Todos los días hay que desplazarse. Hoy vamos a dos horas de camino, tocamos a las siete de la tarde, pero hay que estar dos horas antes para descargar, montar y probar el sonido. Para ello hay que quedar a las tres en el local, tenemos que cargar la furgoneta hasta arriba, en la que vamos ocho personas incluido el técnico de sonido". González cuenta que "algunas veces cuando me preguntan cuanto cobramos me dicen que es mucho dinero por dos horas, pero esas dos horas se las regalo, porque nos lo pasamos bien, nosotros cobramos por ir a las tres al local y volver a las dos de la mañana". Desde Seven aseguran que "tienes que querer mucho esto, porque sino no te compensa. Salvo los grandes artistas, nadie vive esto".

El grupo musical tiene claro que uno de los secretos de las fiestas de los pueblos es la predisposición de la gente a pasárselo bien. Su objetivo es hacer un show con el que el público disfrute, baile y cante los estribillos, "siempre les digo a los chicos que no quiero que me digan que hemos tocado bien, quiero que me digan lo bien que se lo han pasado, esto tiene más mérito", declara González.