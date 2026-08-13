Así se vivió el eclipse total de sol en Zaragoza

Se cumplieron las expectativas. Quienes escogieron ver el eclipse total de sol desde el puente de piedra de Zaragoza comenzaron ya con la emoción en el momento en el que la luna comenzaba a ocultar al astro rey, pero fue a las 20:28:57 cuando se oscureció, llegaba el momento de quitarse las gafas y contemplar un momento único, llegaron las sorpresas e incluso las lágrimas. Y durante poco más de un minuto hubo tiempo para alguna foto de recuerdo, abrazos, lágrimas y, sobre todo, para maravillarse y emocionarse, antes de que la luna liberara al sol y diera paso a un atardecer irrepetible.

Durante poco más de un minuto pusimos imagen a esa corona solar de la que tanto se ha hablado en estos días, fijarse en todas las fases por las que se pasaba hasta llegar al momento del ocultamiento, al anillo de diamante, las perlas de Baily, pero, sobre todo, a una emoción que no trasmitían las imágenes que hasta ahora se tenían.

Mucha emoción, muchos trípodes con cámaras fotográficas, también móviles con sus protectores, paraguas, gorras y agua, mucha agua, todo necesario para esperar este fenómeno a casi 40 grados que se alcanzaron en Zaragoza. Pero eso no hizo que la gente, muchos extranjeros llegados de diferentes países, abandonaran su puesto en primera fila.

El 12 de agosto de 2026 quedará en la memoria de cientos de miles de personas que escogieron Zaragoza para disfrutar de este eclipse total de sol. Y en los próximos años todavía podremos vislumbrar de forma parcial, dos eclipses más, uno total el 2 de agosto de 2027 y otro, lunar, el 26 de enero de 2028.

Eclipse total de sol en Zaragoza / Ayuntamiento de Zaragoza | Ayuntamiento de Zaragoza